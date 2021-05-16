Родившая на три недели раньше срока Перминова рассказала о своем состоянии

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 613

Модель стала мамой уже в четвертый раз. Теперь у нее трое сыновей и дочка.

Фото, видео: Instagram @lenaperminova; 5-tv.ru

Модель Елена Перминова стала в четвертый раз мамой. Накануне, 15 мая, она родила сына, которого назвали Александром. Счастливая мама всю беременность не стеснялась рассказывать о том, что переживает, публиковала фото с огромным животом, а теперь с радостью делится подробностями этого счастливого дня. В беседе с 5-tv.ru она рассказала, как себя чувствует после этого нелегкого испытания.

«Спасибо большое! Ощущения самые, какие только могут быть, прекрасные. Это большое счастье!» — поделилась звездная мама.

Сразу после родов модель сообщила о событии подписчикам в сторис Instagram. Тогда же она призналась, что ее малыш появился на свет на три недели раньше срока. Несмотря на это, по ее словам, чувствует она себя хорошо, и все прошло гладко. Девушка уже поделилась первыми снимками из родильной палаты и даже показала пяточки своего карапуза.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)

Лена Перминова — гражданская жена известного бизнесмена Александра Лебедева. У пары уже трое детей — сыновья Никита и Егор, а также дочь Арина. По словам модели, когда она узнала пол четвертого ребенка, обрадовалась, а вот дети, напротив, были разочарованы. Все, особенно дочь, хотели себе сестричку.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото глубоко беременной Лены Перминовой в нижнем белье.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
74.00
-0.36 89.62
-0.31
Служебный роман. Каким знакам зодиака суждено найти любовь на работе?

Последние новости

17:18
В Кремле отреагировали на желание экс-советника Рейгана получить гражданство РФ
17:06
Видео: мощное пламя охватило два балкона в жилом доме на севере Москвы
16:47
«C днем рождения!» — Дзюба посвятил 200-й гол в карьере третьему сыну
16:35
Родившая на три недели раньше срока Перминова рассказала о своем состоянии
16:20
Тело мужчины с ушибами нашли в салоне эротического массажа в Петербурге
16:05
«Борьба с психикой»: Как Диснейленд оказался в центре скандала из-за «Белоснежки»

Сейчас читают

Родившая на три недели раньше срока Перминова рассказала о своем состоянии
Наркотики, угроза тюрьмы и сильная любовь: как развивался роман Перминовой и Лебедева
Служебный роман. Каким знакам зодиака суждено найти любовь на работе?
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака