Родившая на три недели раньше срока Перминова рассказала о своем состоянии

Модель Елена Перминова стала в четвертый раз мамой. Накануне, 15 мая, она родила сына, которого назвали Александром. Счастливая мама всю беременность не стеснялась рассказывать о том, что переживает, публиковала фото с огромным животом, а теперь с радостью делится подробностями этого счастливого дня. В беседе с 5-tv.ru она рассказала, как себя чувствует после этого нелегкого испытания.

«Спасибо большое! Ощущения самые, какие только могут быть, прекрасные. Это большое счастье!» — поделилась звездная мама.

Сразу после родов модель сообщила о событии подписчикам в сторис Instagram. Тогда же она призналась, что ее малыш появился на свет на три недели раньше срока. Несмотря на это, по ее словам, чувствует она себя хорошо, и все прошло гладко. Девушка уже поделилась первыми снимками из родильной палаты и даже показала пяточки своего карапуза.

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Лена Перминова — гражданская жена известного бизнесмена Александра Лебедева. У пары уже трое детей — сыновья Никита и Егор, а также дочь Арина. По словам модели, когда она узнала пол четвертого ребенка, обрадовалась, а вот дети, напротив, были разочарованы. Все, особенно дочь, хотели себе сестричку.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото глубоко беременной Лены Перминовой в нижнем белье.