«Избегает ответственности?» — как Данко отреагировал на госпитализацию дочери

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 309

Знаменитого певца ругают за то, что «не проявляет интереса» к тяжелобольной наследнице. Но так ли это на самом деле? Выяснял 5-tv.ru.

Фото, видео: Instagram @agatanevinovata; 5-tv.ru

Певец Александр Фадеев, более известный по нику Данко, отказывается от комментариев относительно госпитализации дочери. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru артист заявил, что не обладает точной информацией о состоянии ребенка.

В беседе он подчеркнул что все данные можно узнать в интернете. Также Данко порекомендовал обратиться за подробностями лично к маме малышки — Наталие Устюменко.

«Слушайте, маме позвоните, потому что она в больнице», — заявил артист, попрощался и положил трубку.

Что произошло на самом деле?

О госпитализации семилетней Агаты, страдающей ДЦП, стало известно накануне. Изначально медики предполагали, что у девочки развилась аспирационная пневмония. Однако результаты анализов этот диагноз не подтвердили.

Сегодня экс-возлюбленная Данко разместила в сети несколько роликов с дочерью и сообщила, что у той выявили инфекцию мочевыводящих путей. В результате произошла интоксикация организма, и Агате стало плохо.

Устюменко уточнила, что малышка могла «подцепить» болезнетворных бактерий и вирусов в реабилитационном центре, где регулярно занимается и развивает навыки. Мать Агаты добавила, что причина тому — безответственные родители, позволяющие своим детям купаться в бассейнах без нижнего белья и испражняться туда же.

Поклонники Данко явно не ожидали того, что он фактически проигнорирует госпитализацию младшей дочери. В социальных сетях они активно поддерживают мать малышки и ругают артиста за «безразличие».

«Это не отец, так, донор!»

«К сожалению, оно давно потеряло человеческий облик…»

«Простите за грубость, да ему *****! Наташа, держимся! Все будет хорошо!»

«Он просто избегает ответственности!» — писали юзеры.

Instagram

Ранее 5-tv.ru показал фото и видео из палаты госпитализированной дочери певца Данко.

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