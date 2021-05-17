Организм отказал, а мозг еще нет: ТОП-5 признаков приближающейся смерти

|
Виктория Андреева
1 894

Американские ученые объяснили, почему в большинстве случаев кончину можно предугадать и что делать, если появились первые признаки.

Организм отказал, а мозг еще нет: ТОП-5 признаков приближающейся смерти

Фото: depositphotos / motortion

Назвать точную дату смерти конкретного человека не может никто: ни ученые, ни экстрасенсы. Время не подвластно людям, а потому для многих жизнь скорее напоминает большую и долгую игру. Кто-то ценит драгоценные минуты и старается успеть все до того, как «сыграет в ящик», другие же, напротив, растрачивают мгновения попусту.

И все же, есть ли признаки, которые точно указывают на приближающуюся кончину? Ответить на этот сложный вопрос попытались эксперты Национального института старения, входящего в состав Национального института здоровья США. Результаты их длительных исследований оказались впечатляющими.

Следите за дыханием

Ученые уверены, что мозг человека последним «понимает», что вскоре умрет. Первыми начинают отказывать органы и системы. Так, согласно экспериментам, главным признаком скорой смерти является сильная отдышка. По-другому это называют «воздушным голодом». Организму не хватает сил, чтобы насытиться кислородом. Это чревато печальными последствиями.

Много стресса?

Кроме того, на приближающуюся кончину может указывать сбой в работе центральной нервной системы (ЦНС). Человек становится очень раздражительным, слишком восприимчивым. Это отнимает колоссальное количество энергии. Если вовремя не обратиться к врачу, можно распрощаться с жизнью.

Депрессия

Глубокая депрессия — еще один вариант сбоя в работе ЦНС. Конечно, в данном случае речь идет не о банальной плаксивости и желании уединиться. Депрессия — серьезное психическое расстройство, которое лечится только при участии квалифицированного врача. Человек в этом состоянии не способен здраво рассуждать, его терзают навязчивые мысли, нередко суицидального характера.

Никакой реакции

Притупленное внимание, нежелание и неспособность реагировать на внешние раздражители также должны вызывать опасения. Ученые отмечают, что именно перед смертью человеку «ничего не хочется». Он настроен на «другую волну», мечтает о вечном спокойствии. Если здоровый гражданин обладает инстинктом самосохранения, что снижает риск попасть в ЧП, то уставший от жизни просто не способен противостоять чему-либо.

Забыли про еду?

Печальным сигналом будет и отказ от употребления пищи. Запущенная стадия — отказ от воды. Эксперты уверены: перед смертью человек максимально апатичен. Свидетельствовать о длительном голодании могут синяки на конечностях и хрипы — все это следствие замедления нормальных процессов в организме.

«Кроме того, когда человек приближается к смерти, его руки, ступни или ноги могут быть холодными на ощупь», — приводит цитату ученых Daily Express.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как понять, что следующая рюмка спиртного может стать смертельной.

Читайте также

+29° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
73.85
-0.15 89.66
0.04
Под какими знаками зодиака рождаются самые лучшие тещи?

Последние новости

21:30
«Моя совесть чиста»: Алекса оправдалась за то, что увела мужчину из семьи
21:14
Баста обнародовал тизер нового фильма и показал боксерское мастерство — видео
21:02
Дворцовый мост Петербурга окрасился в золото в честь «Зенита»
20:54
Глава «Новатэк» сообщил о работе «Ямал СПГ» на 114% от проектной мощности
20:46
В Мариинском театре подтвердили госпитализацию танцора Давида Залеева
20:40
Беседа о нравах и ориентации закончилась массовой дракой в Петербурге

Сейчас читают

Организм отказал, а мозг еще нет: ТОП-5 признаков приближающейся смерти
Спецслужбы США создали империю анонимности для завоевания всего мира
Пять знаков зодиака китайского гороскопа, которых ждет неожиданная любовь
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака