Путин регулярно получает доклады об атаках дронов ВСУ

Президент России Владимир Путин регулярно и оперативно получает сводки, в том числе и об атаках украинских беспилотников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Что касается президента, сводки он получает регулярно, по нескольку раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи», — заверил представитель Кремля.

Он добавил, что принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий атак. Также отметил высокие показатели российских систем ПВО.

Пресс-секретарь уточнил, что наша сторона принимает ответные действия. Результаты ударов Вооруженных сил России по территории Украины впечатляют. Более того, эти удары, по его словам, будут продолжаться.

Песков также пояснил, почему Незалежная усилила атаки беспилотников на территорию России.

«Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о регулярных ударах по объектам ВСУ в ответ на атаки Киева. Массированные удары будут наноситься по объектам на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил.

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