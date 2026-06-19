В результате пожара из-за атаки дронов ВСУ на Подмосковье погиб ребенок
В момент происшествия 8-летняя девочка находилась дома вместе с бабушкой.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Подмосковье в результате атаки БПЛА погибла восьмилетняя девочка
В Раменском Московской области в результате пожара, который возник после атаки беспилотников, погибла восьмилетняя девочка. Об этом 18 июня сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«К сожалению, из-за последствий вчерашней атаки БПЛА в Раменском во время пожара погибла 8-летняя девочка», — написал он в своем Telegram-канале.
По информации главы региона, в момент происшествия ребенок находился дома вместе с бабушкой. Женщина не пострадала. Воробьев выразил соболезнования семье погибшей и сообщил, что им будет оказана необходимая поддержка.
Также отмечается, что в Подмосковье повреждены 18 многоквартирных домов: 13 — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе. Сейчас специалисты оценивают объем восстановительных работ, пострадавшим предусмотрены компенсационные выплаты.
За прошедшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотных летательных аппарата над различными регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.
По информации военного ведомства, отражение атаки, осуществленной Вооруженными силами Украины, велось в период с 20:00 18 июня до 07:00 19 июня. За это время российские расчеты ПВО сбили дроны над 13 регионами, среди которых Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Воронежская, Орловская, Смоленская и ряд других областей.
Кроме того, беспилотники были уничтожены над территорией Республики Крым и Московского региона. Часть аппаратов также сбили над акваторией Черного моря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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