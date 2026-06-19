Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы внешней политики

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Что известно о совещании Путина с Совбезом 19 июня

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Встреча прошла по видеосвязи. Об этом сообщили на сайте Кремля.

По данным Кремля, с докладом по одному из направлений внешней политики выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Какие именно вопросы обсуждались на совещании, не раскрывалось.

В мероприятии приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно и секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу.

Также к совещанию присоединились министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

К тому же в Кремле уточнили, что совещание носило оперативный характер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности на время подготовки к выборам депутатов Госдумы.

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