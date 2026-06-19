В биолабораториях на Украине изучали возбудители лихорадок Эбола и Марбург

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 243 0

Нна территории Харькова, Тернополя и других украинских городов велись работы с возбудителями особо опасных инфекций.

В лабораториях на Украине изучали возбудителей Эболы и чумы

Фото: © РИА Новости/Денис Асланов

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Украинские биолаборатории использовались для изучения возбудителей ряда опасных заболеваний, включая чуму, сибирскую язву, туляремию, а также лихорадок Марбург и Эбола. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев, комментируя опубликованный офисом главы Национальной разведки США пресс-релиз.

В обнародованном документе представлена карта биолабораторий на территории Украины. Фигурируют объекты в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе.

«Подчеркиваю, что там проводились изучения возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола», — заявил Ртищев в ходе брифинга Минобороны РФ, посвященного анализу материалов Национальной разведки США о деятельности подобных объектов на Украине.

Ранее офис директора национальной разведки США разместил на своем сайте материалы, в которых говорится о многолетнем финансировании свыше 120 биологических лабораторий, действующих более чем в 30 странах, включая Украину.

В ведомстве уточнили, что опубликованные данные стали результатом анализа архивных материалов и документов разведывательного сообщества, который провела глава национальной разведки Тулси Габбард.

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