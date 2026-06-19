Потери украинской стороны превысили 540 боевиков.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российские военные освободили 627 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) за минувшую неделю. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, штурмовые группы продолжили уничтожение окруженных вражеских подразделений в юго-западной части населенного пункта, а также вели наступательные действия в микрорайоне Николаевский.
Также, по данным ведомства, потери украинской стороны превысили 540 боевиков.
Кроме того, как уточнили в министерстве, российские подразделения уничтожили более 160 единиц вооружения и техники, а также 116 автомобилей.
В ведомстве отметили, что операция по вытеснению украинских формирований из города продолжается. Российские военные ведут боевые действия сразу на нескольких участках населенного пункта.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации 24 февраля 2022 года, в ходе которого заявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Целями СВО он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Однако Украина проигнорировала попытки урегулировать конфликт путем дипломатии, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
В свою очередь США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, оказывая военную помощь киевскому режиму.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне СВО.
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