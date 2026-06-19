Российские военные освободили 627 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) за минувшую неделю. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, штурмовые группы продолжили уничтожение окруженных вражеских подразделений в юго-западной части населенного пункта, а также вели наступательные действия в микрорайоне Николаевский.

Также, по данным ведомства, потери украинской стороны превысили 540 боевиков.

Кроме того, как уточнили в министерстве, российские подразделения уничтожили более 160 единиц вооружения и техники, а также 116 автомобилей.

В ведомстве отметили, что операция по вытеснению украинских формирований из города продолжается. Российские военные ведут боевые действия сразу на нескольких участках населенного пункта.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации 24 февраля 2022 года, в ходе которого заявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Целями СВО он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Однако Украина проигнорировала попытки урегулировать конфликт путем дипломатии, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

В свою очередь США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, оказывая военную помощь киевскому режиму.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне СВО.

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