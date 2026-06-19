Российские военные освободили 627 зданий в Константиновке за неделю

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 43 0

Потери украинской стороны превысили 540 боевиков.

Как российские военные освобождают Константиновку

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

Российские военные освободили 627 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) за минувшую неделю. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, штурмовые группы продолжили уничтожение окруженных вражеских подразделений в юго-западной части населенного пункта, а также вели наступательные действия в микрорайоне Николаевский.

Также, по данным ведомства, потери украинской стороны превысили 540 боевиков.

Кроме того, как уточнили в министерстве, российские подразделения уничтожили более 160 единиц вооружения и техники, а также 116 автомобилей.

В ведомстве отметили, что операция по вытеснению украинских формирований из города продолжается. Российские военные ведут боевые действия сразу на нескольких участках населенного пункта.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации 24 февраля 2022 года, в ходе которого заявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Целями СВО он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Однако Украина проигнорировала попытки урегулировать конфликт путем дипломатии, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

В свою очередь США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, оказывая военную помощь киевскому режиму.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
18 июн
Российские бойцы освободили 98 зданий в Константиновке
17 июн
Российские войска уничтожили последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане
13 июн
Армия России освободила 172 здания в Константиновке ДНР за сутки
12 июн
ВС РФ освободили населенный пункт Приют в ДНР
10 июн
Российские военные поразили гостиницу с боевиками 39-й бригады морпехов ВСУ
21 мая
Российская армия установила контроль над Шестеровкой в Харьковской области
10 мая
Одна кровь, один долг: внуки фронтовиков сражаются там, где воевали их деды
8 мая
Армия России освободила населенный пункт Кривая Лука в ДНР за неделю до начала перемирия
2 мая
Группировка войск «Север» уничтожила более 120 станций Starlink ВСУ за апрель
17 апр
Армия России взяла под контроль село Зыбино в Харьковской области
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.36
0.61 85.03
0.69
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

14:18
Силы ПВО России сбили 37 дронов ВСУ, летящих на Москву
14:00
Спас друга и пропал: в Ингушетии ищут школьника, которого унесло сильным течением реки
13:47
Песков: Россия открыта к контактам с Европой без ультиматумов
13:39
Центробанк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых
13:36
В Харькове изучали передающиеся людям заболевания с пандемическим потенциалом
13:32
Документы нацразведки США подтверждают нарушение Киевом Конвенции о биооружии

Сейчас читают

Отеки или жир: диетолог объяснила, что такое галифе и можно ли убрать быстро
Собака странно себя ведет? Ветеринар назвал шесть признаков деменции у питомца
Тайна взгляда: ученые связали «косящий» глаз Венеры Боттичелли с опухолью мозга
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео