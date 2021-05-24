Организм отказал, а мозг еще нет: ТОП-5 признаков скорой смерти

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Виктория Андреева
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Американские ученые объяснили, почему в большинстве случаев кончину можно предугадать и что делать, если появились первые признаки.

Организм отказал, а мозг еще нет: ТОП-5 признаков скорой смерти

Фото: depositphotos / motortion

Назвать точную дату смерти конкретного человека не может никто: ни ученые, ни экстрасенсы. Время не подвластно людям, а потому для многих жизнь скорее напоминает большую и долгую игру. Кто-то ценит драгоценные минуты и старается успеть все до того, как «сыграет в ящик», другие же, напротив, растрачивают мгновения попусту.

И все же, есть ли признаки, которые точно указывают на приближающуюся кончину? Ответить на этот сложный вопрос попытались эксперты Национального института старения, входящего в состав Национального института здоровья США. Результаты их длительных исследований оказались впечатляющими.

Следите за дыханием

Ученые уверены, что мозг человека последним «понимает», что вскоре умрет. Первыми начинают отказывать органы и системы. Так, согласно экспериментам, главным признаком скорой смерти является сильная отдышка. По-другому это называют «воздушным голодом». Организму не хватает сил, чтобы насытиться кислородом. Это чревато печальными последствиями.

Много стресса?

Кроме того, на приближающуюся кончину может указывать сбой в работе центральной нервной системы (ЦНС). Человек становится очень раздражительным, слишком восприимчивым. Это отнимает колоссальное количество энергии. Если вовремя не обратиться к врачу, можно распрощаться с жизнью.

Депрессия

Глубокая депрессия — еще один вариант сбоя в работе ЦНС. Конечно, в данном случае речь идет не о банальной плаксивости и желании уединиться. Депрессия — серьезное психическое расстройство, которое лечится только при участии квалифицированного врача. Человек в этом состоянии не способен здраво рассуждать, его терзают навязчивые мысли, нередко суицидального характера.

Никакой реакции

Притупленное внимание, нежелание и неспособность реагировать на внешние раздражители также должны вызывать опасения. Ученые отмечают, что именно перед смертью человеку «ничего не хочется». Он настроен на «другую волну», мечтает о вечном спокойствии. Если здоровый гражданин обладает инстинктом самосохранения, что снижает риск попасть в ЧП, то уставший от жизни просто не способен противостоять чему-либо.

Забыли про еду?

Печальным сигналом будет и отказ от употребления пищи. Запущенная стадия — отказ от воды. Эксперты уверены: перед смертью человек максимально апатичен. Свидетельствовать о длительном голодании могут синяки на конечностях и хрипы — все это следствие замедления нормальных процессов в организме.

«Кроме того, когда человек приближается к смерти, его руки, ступни или ноги могут быть холодными на ощупь», — приводит цитату ученых Daily Express.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как понять, что следующая рюмка спиртного может стать смертельной.

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