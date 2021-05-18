Народный артист РФ Юрий Стоянов напугал поклонников своим внешним видом. Знаменитый актер появился перед публикой в халате с растрепанными волосами, раскрасневшимся лицом и заплаканными глазами. Фанаты гадают: кто довел любимца до изнеможения?

Странное фото со звездой «Городка» появилось в Instagram-аккаунте молодой актрисы Ольги Медынич. Она вместе с Юрием Николаевичем снималась в сериале «Вампиры средней полосы». Оба играли кровососущих родственников, борющихся с преступностью и злом на Земле.

Медынич и Стоянов позировали, нежно обнявшись. Ольга поцеловала зареванного актера в щеку и поблагодарила за приятное времяпрепровождение.

«Люблю! Спасибо за вечер. Он был фантастический. Мы не ожидали. Мы ехали просто на встречу. Но с вами „просто“ не вариант!» — обратилась к коллеге актриса и добавила хештег #моясемья.

Instagram @medynich

Фанаты Стоянова недоумевали: что произошло между селебрити и почему 63-летний актер вдруг начал горько плакать? Некоторые даже сильно расстроились.

«Довели человека!»

«Даже грустно стало, когда увидела фото…»

«Юрий, у вас все в порядке? Если нет — подайте сигнал!» — цитирует перепуганных юзеров ФАН.

Впрочем, вскоре Ольга Медынич выложила сторис, из которых все стало предельно ясно. На днях селебрити вместе с семьями отправились в баню. На кадрах заметно, что друзья собрались за большим столом, а их одеяние полностью соответствует «банному» стилю.

Instagram @medynich

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Стоянов впервые назвал причину закрытия программы «Городок».