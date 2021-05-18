«Довели человека!» — заплаканный Юрий Стоянов нашел утешение у молодой актрисы
63-летний актер напугал фанатов внешним видом — таким его еще никто не видел.
Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; Instagram @medynich
Народный артист РФ Юрий Стоянов напугал поклонников своим внешним видом. Знаменитый актер появился перед публикой в халате с растрепанными волосами, раскрасневшимся лицом и заплаканными глазами. Фанаты гадают: кто довел любимца до изнеможения?
Странное фото со звездой «Городка» появилось в Instagram-аккаунте молодой актрисы Ольги Медынич. Она вместе с Юрием Николаевичем снималась в сериале «Вампиры средней полосы». Оба играли кровососущих родственников, борющихся с преступностью и злом на Земле.
Медынич и Стоянов позировали, нежно обнявшись. Ольга поцеловала зареванного актера в щеку и поблагодарила за приятное времяпрепровождение.
«Люблю! Спасибо за вечер. Он был фантастический. Мы не ожидали. Мы ехали просто на встречу. Но с вами „просто“ не вариант!» — обратилась к коллеге актриса и добавила хештег #моясемья.
Фанаты Стоянова недоумевали: что произошло между селебрити и почему 63-летний актер вдруг начал горько плакать? Некоторые даже сильно расстроились.
«Довели человека!»
«Даже грустно стало, когда увидела фото…»
«Юрий, у вас все в порядке? Если нет — подайте сигнал!» — цитирует перепуганных юзеров ФАН.
Впрочем, вскоре Ольга Медынич выложила сторис, из которых все стало предельно ясно. На днях селебрити вместе с семьями отправились в баню. На кадрах заметно, что друзья собрались за большим столом, а их одеяние полностью соответствует «банному» стилю.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Стоянов впервые назвал причину закрытия программы «Городок».
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