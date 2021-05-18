«Довели человека!» — заплаканный Юрий Стоянов нашел утешение у молодой актрисы

|
Виктория Андреева
1 062

63-летний актер напугал фанатов внешним видом — таким его еще никто не видел.

Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; Instagram @medynich

Народный артист РФ Юрий Стоянов напугал поклонников своим внешним видом. Знаменитый актер появился перед публикой в халате с растрепанными волосами, раскрасневшимся лицом и заплаканными глазами. Фанаты гадают: кто довел любимца до изнеможения?

Странное фото со звездой «Городка» появилось в Instagram-аккаунте молодой актрисы Ольги Медынич. Она вместе с Юрием Николаевичем снималась в сериале «Вампиры средней полосы». Оба играли кровососущих родственников, борющихся с преступностью и злом на Земле.

Медынич и Стоянов позировали, нежно обнявшись. Ольга поцеловала зареванного актера в щеку и поблагодарила за приятное времяпрепровождение.

«Люблю! Спасибо за вечер. Он был фантастический. Мы не ожидали. Мы ехали просто на встречу. Но с вами „просто“ не вариант!» — обратилась к коллеге актриса и добавила хештег #моясемья.

Instagram @medynich

Фанаты Стоянова недоумевали: что произошло между селебрити и почему 63-летний актер вдруг начал горько плакать? Некоторые даже сильно расстроились.

«Довели человека!»

«Даже грустно стало, когда увидела фото…»

«Юрий, у вас все в порядке? Если нет — подайте сигнал!» — цитирует перепуганных юзеров ФАН.

Впрочем, вскоре Ольга Медынич выложила сторис, из которых все стало предельно ясно. На днях селебрити вместе с семьями отправились в баню. На кадрах заметно, что друзья собрались за большим столом, а их одеяние полностью соответствует «банному» стилю.

Instagram @medynich

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Стоянов впервые назвал причину закрытия программы «Городок».

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.70
-0.15 89.91
0.25
Как толковать сновидения разным знакам зодиака?

Последние новости

19:45
Как толковать сновидения разным знакам зодиака?
19:38
Эксперт рассказала о новых способах обмана покупателей на кассе
19:36
Более 450 деятелей мировой киноиндустрии примут участие в международном онлайн-форуме Key Buyers Event
19:31
Дочь Немцова развелась с мужем через пару месяцев после венчания
19:28
Мишустин принял участие в пуске термоядерной установки «Курчатовского института»
19:24
От помады до клещей: Какие опасности таят в себе женские сумочки?

Сейчас читают

Как худеть в соответствии со своим знаком зодиака?
Актриса Наталья Варлей попала в больницу
Какими были первые слова отца Галявиева после стрельбы в казанской школе?
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака