Мария Максакова намерена отобрать детей у бывшего мужа. Есть ли шансы?

Певица Мария Максакова объявила, что будет судиться с экс-возлюбленным Владимиром Тюриным из-за детей. Артистка утверждает, что мужчина не позволяет ей видеться с сыном Ильей и дочкой Людой, а также настраивает несовершеннолетних против нее.

В одном из последних интервью звезда призналась, что Тюрин ей неоднократно угрожал: говорил, если не отдаст квартиру, останется без средств к существованию. Со слов Максаковой, сторонники Владимира и вовсе обещают с ней расправиться. Звезда уже написала заявление в полицию и намерена вскоре подать иск в суд, чтобы лишить мужчину родительских прав.

За разъяснением судебной практики в споре родителей за своих детей 5-tv.ru обратился к звездному адвокату Сергею Жорину. Действительно ли можно лишить родительских прав на основании сложных отношений между бывшими возлюбленными?

Известный юрист объяснил, что по статистике есть лишь несколько причин, по которым женщины обращаются в суды с требованием лишить отцов их наследников родительских прав. Случается, что мужчины действительно могут пагубно влиять на детей, содержать их в чудовищных условиях, избивать и совершать иные действия противоправного характера. Тогда Фемида окажется на стороне истцов. Однако чаще всего причины исков, которые женщины заявляют к отцам своих детей, кроются в другом.

«Многие граждане заблуждаются относительно законных причин, по которым можно вообще лишать того или иного родителя родительских прав. Многие думают, что это легко и просто. Грубо говоря, один другого послал куда-то, не ответил на звонок, и все, подаем иск в суд. Он плохой, а я хорошая. Граждане не понимают, что лишение родительских прав — это исключительная мера», — подчеркнул звездный адвокат.

А вот добиться результата только на основании того, что «мама поругалась с папой» невозможно. Жорин отметил, что чаще всего женщины идут в суды на фоне конфликтов с партнерами. Они обижены и пытаются в отместку «отобрать» малышей. Такие дела заранее обречены на провал.

Кроме того, мамы нередко полагают, что путем запугивания кавалеров могут выбить из них то, что им хочется. Например, дамы склонны обращаться в суды, когда хотят увеличить размер алиментов или получить в дар от экс-ухажеров недвижимость. Или как-то иным образом улучшить свое материальное положение и к большому сожалению, в подобных ситуациях они не думают о душевном состоянии своих детей.

Сергей Жорин отмечает, что увлекаясь личностным конфликтом многие бывшие некогда пары совершенно забывают о своих казалось бы горячо любимых чадах и престают задаваться вопросом — что же для малышей сейчас может быть наиболее важно.

«Это тоже является злоупотреблением права. Это незаконно, потому что как родители, так и суд должны действовать исключительно исходя из интересов детей. Если иск одного родителя к другому вызван внутренней или внешней неприязнью, суд, конечно, не вынесет такое решение», — подчеркивает юрист.

Жорин призвал родителей несколько раз подумать прежде чем приступать к судебным разборкам. Адвокат отмечает, что сохранить адекватные отношения под силу не каждому. Однако спокойствие в семье важно в первую очередь для несовершеннолетних. И поэтому, желающим насолить бывшему мамам, стоит все же приспустить пар.

«Подобные иски в подавляющем большинстве случаев, наверное, 99,99%, конечно же не удовлетворяются. Если бы это было легко и просто, то все бы папы в РФ уже давным-давно по нескольку раз были бы лишены родительских прав. Я, конечно, утрирую, но тем не менее», — заключил Сергей Жорин.

В завершение, адвокат пожелал родителям делать все возможное и невозможное, для сохранения конструктивного диалога.

«Это самый лучший вариант для здорового развития общих детей, как психического, психологического, так и физического. Это сложнее, чем обратиться в суд, нанять юристов и развязать информационную войну. Однако дети, когда вырастут, будут вам благодарны, потому им одинаково нужны и мама и папа, которых они одинаково хотят видеть», — подчеркнул Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, с каким посланием Мария Максакова обратилась к экс-возлюбленному после слухов о лишении ее квартиры.