«Опять»: Дана Борисова намекнула на возобновившиеся проблемы со здоровьем дочери
Наследница ведущей страдала паническими атаками и наносила себе увечья.
Фото, видео: Instagram @danaborisova_official
Дана Борисова напугала подписчиков в Instagram видео из машины скорой помощи. Ведущая сняла короткую сторис без пояснения обстоятельств происшествия.
«Опять», — подписала ролик Борисова.
Кроме того, она показала окровавленную одежду, вероятно, своей дочери. Не так давно стало известно, что у наследницы знаменитости проблемы с принятием себя и окружающего мира. 13-летняя Полина наносила себе увечья и скрывала это от матери. Когда все вскрылось, звезда с разрешения дочки решилась рассказать об этом в открытую.
По словам Борисовой, причиной психологического расстройства сама Полина назвала панические атаки. Однако чуткая мать считает, что корень проблемы кроется глубже — вероятно, что девочка так остро реагирует на разлад с отцом. После целого ряда скандалов бывший возлюбленный ведущей Максим Аксенов прекратил общаться с дочерью.
Больше никаких подробностей происшествия ведущая не поведала. Ранее 5-tv.ru писал, что известно о состоянии наносившей себе увечья дочери Даны Борисовой.
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