Уже выпускница: Елена Валюшкина показала редкое фото дочки от Александра Яцко

Заслуженная артистка России Елена Валюшкина опубликовала на своей странице в Instagram редкую фотографию своей дочери от режиссера Александра Яцко. На нем Мария предстала в новом дерзком образе — с короткой стрижкой и игривой челкой.

В этом году девушка заканчивает школу и планирует поступать в институт. Она не пошла по стопам известных родителей, но профессию все же выбрала творческую — будет развиваться в сфере дизайна. Валюшкина поделилась с поклонниками, что взволнована предстоящими переменами, однако отметила, что к вузу ее дочь готовилась тщательно: брала индивидуальные уроки у художника, училась в Детской школе искусств и ходила на курсы дизайна в один из университетов.

«Матери всех выпускников, объединяйтесь!!! Это надо пережить. Делитесь, куда ваши чада будут поступать, как готовы, волнуетесь?! Мы на дизайн», — подписала снимок артистка.

Instagram @elena_valushkina

Мария родилась в 2003 году. Союз с Александром Яцко стал вторым для Елены Валюшкиной и продлился 20 лет. У них также есть 24-летний сын Василий.

Валюшкина и Яцко развелись шесть лет назад. В жизни режиссера появилась новая молодая избранница по имени Дарья. Ранее 5-tv.ru писал, что 62-летний заслуженный артист РФ не просто влюблен, но и готовится в третий раз стать отцом. Беременность дамы сердца Яцко подтвердил в одном из интервью.