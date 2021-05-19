Уже выпускница: Елена Валюшкина показала редкое фото дочки от Александра Яцко

|
Рита Цветкова
1 002

Актриса поделилась с подписчиками планами готовящейся к поступлению в институт наследницы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @elena_valushkina

Заслуженная артистка России Елена Валюшкина опубликовала на своей странице в Instagram редкую фотографию своей дочери от режиссера Александра Яцко. На нем Мария предстала в новом дерзком образе — с короткой стрижкой и игривой челкой.

В этом году девушка заканчивает школу и планирует поступать в институт. Она не пошла по стопам известных родителей, но профессию все же выбрала творческую — будет развиваться в сфере дизайна. Валюшкина поделилась с поклонниками, что взволнована предстоящими переменами, однако отметила, что к вузу ее дочь готовилась тщательно: брала индивидуальные уроки у художника, училась в Детской школе искусств и ходила на курсы дизайна в один из университетов.

«Матери всех выпускников, объединяйтесь!!! Это надо пережить. Делитесь, куда ваши чада будут поступать, как готовы, волнуетесь?! Мы на дизайн», — подписала снимок артистка.

Instagram @elena_valushkina

Мария родилась в 2003 году. Союз с Александром Яцко стал вторым для Елены Валюшкиной и продлился 20 лет. У них также есть 24-летний сын Василий.

Валюшкина и Яцко развелись шесть лет назад. В жизни режиссера появилась новая молодая избранница по имени Дарья. Ранее 5-tv.ru писал, что 62-летний заслуженный артист РФ не просто влюблен, но и готовится в третий раз стать отцом. Беременность дамы сердца Яцко подтвердил в одном из интервью.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.68
-0.02 90.10
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:20
Россиян готовятся вывезти из Израиля из-за обострения конфликта в секторе Газа
8:12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
8:04
Постарели и располнели: фанаты пришли в ужас от трейлера новой серии «Друзей»
7:56
Онколог назвал симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу
7:48
Затопили баньку: пятеро сгорели в мощном пожаре под Пермью — фото
7:40
«Я лучше умру дома»: Сальма Хайек рассказала о своей смертельной болезни

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Виртуозы за рулем: ТОП-3 лучших водителей по знаку зодиака
Мария Максакова намерена отобрать детей у бывшего мужа. Есть ли шансы?
Какими были первые слова отца Галявиева после стрельбы в казанской школе?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака