«Пока рано поздравлять»: Александр Яцко прокомментировал беременность своей возлюбленной

|
Анастасия Шадская
1 157

Актер развелся с актрисой Еленой Валюшкиной еще шесть лет назад.

«Пока рано поздравлять»: Александр Яцко прокомментировал беременность своей возлюбленной

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Актер Александр Яцко скоро в третий раз станет отцом. Беременна его молодая возлюбленная по имени Дарья. Недавно пара вышла вместе в свет, и скрыть ее округлившийся животик не удалось. Он подтвердил радостные новости в передаче «Ты не поверишь!»

«Да, пополнение намечается, — сказал он. — Но пока рано поздравлять».

У 62-летнего Александра Яцко уже есть дети от его экс-супруги, заслуженной артистки РФ Елены Валюшкиной. Сыну Василию уже 23 года, а дочке Маше — 17 лет. Причем ранее он всегда утверждал, что не собирается снова жениться, потому что «не создан» для брака.

Теперь его фанаты надеются, что он остепенится с новой возлюбленной, которая скоро подарит ему малыша.

Ходят в сети слухи и о другой ожидаемой беременности. Как утверждает «Экономика сегодня», рэпер Давид «Дава» Манукян упорно намекает, что певица Ольга Бузова в положении.

Александр Яцко с Еленой Валюшкиной были женаты много лет. О своем расставании они объявили еще шесть лет назад, тогда же оказалось, что пара в разводе с 2006 года. Так они пытались решить квартирный вопрос, но расторжение брака им не помогло.

Ранее 5-tv.ru писал, что 73-летний Бари Алибасов с молодой помощницей ждут общего ребенка.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.01
-0.25 90.26
-0.09
Как подготовиться к «коридору затмений»? Астропрогноз на неделю с 23 по 2...

Последние новости

19:40
«Египетская сила!» — поклонники Асмус не узнали ее в красавице на старом фото
19:27
Вдова Баталова отрицает подпись договора ренты с Дрожжиной и Цивиным
19:13
Чикатило в разгар своих убийств был внештатным сотрудником милиции
18:57
Собчак вывел из себя «ненормальный» туалет в Троице-Сергиевой Лавре — фото
18:42
«Это тяжело»: фигуристка Медведева борется с осложнениями внезапной болезни
18:30
Как подготовиться к «коридору затмений»? Астропрогноз на неделю с 23 по 29 ноября

Сейчас читают

Конец света близок? ТОП-7 предсказаний Нострадамуса на 2021 год
Международная реакция на выступление Путина на саммите G20
Аршавин выиграл суд у Барановской

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми