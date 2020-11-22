«Пока рано поздравлять»: Александр Яцко прокомментировал беременность своей возлюбленной

Актер Александр Яцко скоро в третий раз станет отцом. Беременна его молодая возлюбленная по имени Дарья. Недавно пара вышла вместе в свет, и скрыть ее округлившийся животик не удалось. Он подтвердил радостные новости в передаче «Ты не поверишь!»

«Да, пополнение намечается, — сказал он. — Но пока рано поздравлять».

У 62-летнего Александра Яцко уже есть дети от его экс-супруги, заслуженной артистки РФ Елены Валюшкиной. Сыну Василию уже 23 года, а дочке Маше — 17 лет. Причем ранее он всегда утверждал, что не собирается снова жениться, потому что «не создан» для брака.

Теперь его фанаты надеются, что он остепенится с новой возлюбленной, которая скоро подарит ему малыша.

Ходят в сети слухи и о другой ожидаемой беременности. Как утверждает «Экономика сегодня», рэпер Давид «Дава» Манукян упорно намекает, что певица Ольга Бузова в положении.

Александр Яцко с Еленой Валюшкиной были женаты много лет. О своем расставании они объявили еще шесть лет назад, тогда же оказалось, что пара в разводе с 2006 года. Так они пытались решить квартирный вопрос, но расторжение брака им не помогло.

Ранее 5-tv.ru писал, что 73-летний Бари Алибасов с молодой помощницей ждут общего ребенка.