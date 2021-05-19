Бросок через плечо и контрольный в голову: в Москве спортсмен напал на приезжего

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Рита Цветкова
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Молодой житель столицы продемонстрировал отработанный боевой прием у одного из ресторанов: потерпевшему потребовалась госпитализация и помощь нейрохирургов.

Фото, видео: depositphotos / Nomadsoul1; МВД России

Оперативники задержали 24-летнего спортсмена, подозреваемого в жестоком избиении приезжего, своего ровесника. Об этом сообщили в столичном Управлении информации и общественных связей ГУ МВД РФ. Жертву «уличного бойца» Кирилла Шараева, который, к слову, входит в состав Федерации самбо Москвы, срочно госпитализировали, вред здоровью квалифицирован как средней тяжести.

Instagram @kircson_sharaev

По данным следствия, злоумышленник напал на гостя столицы у одного из ресторанов на улице Большая Дмитровка. Парень, как отмечено в заявлении правоохранителей, использовал против непонравившегося ему мужчины «навыки боевых приемов борьбы» — по факту он мощным рывком перекинул несчастного через плечо и «добил» контрольным ударом в голову.

За пару минут рядом с Шараевым пострадавший получил ушиб головного мозга средней степени, острую эпидуральную гематому правой лобной области, переломы передней и задней стенок правой лобной пазухи, а также ушибы мягких тканей головы. Самбист был задержан сотрудниками уголовного розыска на Каширском шоссе вскоре после инцидента. По словам спортсмена, он был пьян в момент стычки с приезжим, потому и произошел, мягко говоря, конфликт.

Шараев был отпущен правоохранителями под подписку о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает обстоятельства и личности свидетелей происшествия. Видео короткой, но болезненной встречи приезжего с московским самбистом опубликовано представителями столичного УИиОС ГУ МВД.

Ране 5-tv.ru рассказывал, как беседа о нравах и сексуальной ориентации закончилась массовой дракой в Петербурге.

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