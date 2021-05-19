Виртуозы за рулем: ТОП-3 лучших водителей по знаку зодиака

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Рита Цветкова
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Астрологи уверены, что врожденные таланты некоторых представителей зодиакального круга помогают им стать наиболее уверенными и профессиональными автомобилистами.

Виртуозы за рулем: ТОП-3 лучших водителей по знаку зодиака

Фото: Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com

Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых становятся самыми виртуозными водителями благодаря врожденным чертам характера и способности к обучению. Пока одни преодолевают страх сесть за руль и паникуют в чрезвычайных ситуациях, эти трое действуют быстро и уверенно: с ними можно без сомнения отправиться в путешествие!

Близнецы

Близнецы без преувеличения рождены для вождения. Они с раннего детства мечтают мчаться по пустынным шоссе наперегонки с ветром, интересуются автомобилями и еще до приобретения первого транспортного средства знают о колесах и дорогах буквально все. Кроме того, Близнецы очень ответственны в этом вопросе и понимают, насколько опасным может быть лихачество.

Представители этого астрологического символа никогда не полагаются на удачу — они всегда предельно внимательны и собраны и едва ли могут стать причиной аварии или создать риск для окружающих. Аккуратные Близнецы не превышают скорость и не нарушают правила дорожного движения даже, когда никто не видит. Особым их даром можно назвать молниеносную реакцию и способность грамотно преодолевать сложные ситуации.

Дева

Мастерство Девы за рулем — результат упорной работы и усердной учебы. Они во всем стремятся быть на высоте, потому и шоферы из них получаются отменные. Тот самый случай, когда не столько талант, сколько целеустремленность приводит к успеху.

Прежде чем впервые прокатиться в собственной машине, Девы на «отлично» заканчивают автошколу, параллельно изучая всевозможную тематическую литературу и видеоинструкции в сети. Они общаются с опытными водителями на форумах, берут уроки у разных инструкторов и, безусловно, назубок запоминают ПДД. Представители этого знака зодиака не сдвинутся с места, пока не будут уверены в себе на 100% — максимально надежные автовладельцы.

Козерог

Козероги — прирожденные шоферы, но отнюдь не лихачи. Им не хочется «утереть нос» соседям по автотрассе, они не мечтают о головокружительных гонках по серпантинам — водят аккуратно и спокойно, наслаждаясь машиной и маршрутом, остаются внимательными и сосредоточенными каждую минуту.

Понимание ответственности за своих пассажиров и других участников дорожного движения помогает Козерогам замечать малейшие изменения ситуации и органично вписываться в поток, пишет Вelnovosti.by. Они также трезво и уверенно реагируют в экстренных случаях и делают все возможное, чтобы избежать ДТП. Кроме того, все свои маршруты эти шоферы изучают заранее — чтобы не было сюрпризов по пути.

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Виртуозы за рулем: ТОП-3 лучших водителей по знаку зодиака

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