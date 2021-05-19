«Почти три года боролись» — муж Татьяны Проценко назвал причину смерти актрисы

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 2 574

Алексей Войтюк подчеркнул, что случай был очень сложный, но они верили, что смогут победить.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

Причиной смерти советской актрисы Татьяны Проценко стала онкология. По словам ее супруга, актера и журналиста Алексея Войтюка, с болезнью они боролись почти три года.

«Очень сложный случай. Обострение произошло в апреле… Почему-то произошло ухудшение», — сообщил он в интервью 5-tv.ru.

Когда состоятся похороны любимой многими советскими детьми актрисы за роль Мальвины в киносказке «Приключения Буратино» пока неизвестно. Документы начнут оформлять только завтра.

«Это очень светлый человек. Наш любимый человек. Все, кто ее знали. Все могут это подтвердить. Что она просто ангел… Для семьи ангел-хранитель. Для людей, человек, который мог прийти ко всем на помощь. Легкий человек в общении, красивый человек. Полный жизненных планов, которе так оборвались. Очень жаль», — не сдерживая слез, описал Татьяну ее супруг.

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