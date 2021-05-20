Череда невероятных совпадений: история любви «Мальвины» Проценко и «Иванушки» Войтюка

Актриса Татьяна Проценко уже в семилетнем возрасте вытащила счастливый билет в жизнь, сыграв Мальвину в сказочном фильме «Приключение Буратино».

Культовые роли Татьяна могла получить еще дважды. Однако в сказку «Про Красную Шапочку» артистка не попала из-за сильнейшей травмы головы, а сыграть главную героиню в фильме «Чучело» отказалась — юная актриса боялась, что отрицательный образ станет поводом для насмешек в школе.

В это же время 21-летний актер Алексей Войтюк прославился благодаря своей роли Ивана-подкидыша в фильме-сказке «После дождичка в четверг». Казалось бы — чуть ли не одна съемочная площадка, похожие детские роли, но судьба распорядилась по-своему.

Татьяна Проценко признается: в молодости у нее в принципе никогда не было ухажеров, которых покорила бы игра артистки в сказочном фильме. В студенческие годы она даже старалась не упоминать о своей роли Мальвины — якобы «сыграла плохо».

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После критики в свой адрес Татьяна впервые почувствовала одиночество. Да и в карьере не складывалось — ее почти перестали звать в кино. Поэтому после окончания ВГИКа Татьяна работала редактором на телестудии. Здесь девушка и встретила своего первого мужа — Аркадия.

Между коллегами вспыхнул страстный роман, но вот родителям Татьяны компьютерщик Аркадий сразу не понравился — не ее мужчина. Вскоре родители оказались правы: после женитьбы и рождения дочери Татьяна подала на развод. Причина тому — измены и бесконечные загулы мужа.

До судьбоносной встречи со сказочным «Иванушкой» осталось недолго. После развода Татьяна Проценко устроилась в редакцию, где когда-то коллега подтолкнул девушку к знакомству с будущим возлюбленным Алексеем.

«У нас есть такой интересный сотрудник Алексей Войтюк. Между прочим, когда-то тоже в сказке снимался — „После дождичка в четверг"», — рассказал ей напарник.

Так и началась историю любви «Мальвины» и «Ивана-подкидыша». В первую же встречу бывшие артисты почувствовали необъяснимую связь. К этому времени Алексей Войтюк также успел пережить развод и разлуку с дочерью, которую жена увезла во Францию.

globallookpress.com / Natalya Loginova

Культовые детские роли в раннем возрасте, болезненные расставания и кардинальная смена профессии — кажется, что Татьяна Проценко и Алексей Войтюк шли по одному и тому же жизненному пути и только в зрелом возрасте нашли друг друга.

Пара заключила брачный союз в 2003 году. Через год у них появился сын Владимир. Тогда же они приняли решение, что Татьяна будет заниматься домом, а Алексей зарабатывать на жизнь.

«Мой дом — это своего рода „поляна Мальвины“, где мне счастливо жить среди своих любимых. И я в ответ хочу каждый день делать их жизнь в кругу семьи счастливой. Меня не тяготит вся та масса дел, которую приходится делать по дому. Тем более что сейчас есть огромное количество электронных помощников для домохозяйки», — рассказывала Проценко полгода назад в интервью порталу «Пчела».

В общей сложности «Мальвина» и «Иван-подкидыш» пробыли вместе более 18 лет. 19 мая Татьяны Проценко не стало. Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало причиной смерти «Мальвины». Ее раскрыл Алексей Войтюк.