Кармическая перекличка: как сыгравшая Мальвину Проценко передала славу Поплавской

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 327

Актриса Яна Поплавская исполнила главную роль в сказке «Про Красную Шапочку» вместо юной коллеги, получившей серьезную травму.

Фото, видео: Кадр из фильма "Приключения Буратино", реж. Леонид Нечаев (1975); 5-tv.ru

Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советской сказке «Приключения Буратино», должна была исполнить главную роль в сказке «Про Красную Шапочку». Режиссер Леонид Нечаев писал сценарий специально под нее. Но юная актриса оказалась в больнице с тяжелой травмой. Девочку в красной шапочке сыграла Яна Нечаева. В беседе с 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова рассказала, могла ли Проценко вместе с ролью передать Нечаевой не только славу, но и тяжелую судьбу.

«Во-первых, когда произошла эта передача роли, некий кармический элемент одной судьбы наложился на вторую. Поэтому здесь есть передача такой творческой судьбы, судьбы большой актрисы», — сказала таролог.

По мнению Абравитовой, именно после несчастья с Татьяной Проценко в жизни Яны Поплавской начался активный период съемок.

«А еще, конечно, пересечение женских судеб произошло. В точке соприкосновения с проблемами. Потому что и у той, и у другой женщины судьба сложилась так, что простой, счастливой, яркой и легкой ее не назовешь. Им все давалось с большим трудом», — объяснила таролог.

Марианна Абравитова утверждает, что обеим женщинам, к счастью, удалось избежать печальной участи, с которой часто сталкиваются дети-актеры.

«Слава Богу не передался еще один элемент, который объединяет вообще всех детей-актеров. Практически 90% детей, которые играли в кино в детстве, постигает какая-то трагическая судьба. Они очень мало живут», — подытожила таролог.

Напомним, что крест на актерской карьере Татьяны Проценко поставила серьезна травма. Девочка упала с велосипеда и провела в больнице полтора месяца. Как раз в это время режиссер Леонид Нечаев хотел предложить Проценко главную роль в сказке «Про Красную Шапочку». Но проблемы со здоровьем помешали Татьяне Проценко сыграть в очередной сказке.

Уже взрослой Татьяне диагностировали онкологическое заболевание. Женщина в течение нескольких лет боролась с недугом. В мае 2021-го Алексей Войтюк сообщил о смерти супруги на своей странице в Facebook.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марианна Абравитова рассказала, почему Бузова, Топалов и Макеева друг за другом попали в больницу.

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