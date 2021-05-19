США потребовали от России соблюдать Договор по открытому небу, из которого сами вышли

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Егор Измалкин
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Ранее Госдума РФ приняла закон о денонсации соглашения.

США потребовали от России соблюдать Договор по открытому небу, из которого сами вышли

Фото: ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон призвал Россию предпринять действия по возвращению к соблюдению Договора по открытому небу (ДОН). Об этом пишет Newsweek со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Подобное заявление, вероятно, вызвано тем, что Госдума РФ денонсировала ДОН.

«Продолжающееся несоблюдение договора Россией — это один из нескольких факторов, имеющих отношение к вопросу. По мере того, как этот процесс продолжается, мы призываем Россию предпринять шаги по возвращению к соблюдению договора», — заявил представитель американского дипведомства.

По его словам, США еще не приняли решение о будущем своего участия в ДОН. Руководство страны активно изучает вопросы, связанные с ним и консультируются с союзниками и партнерами.

«Жаль, что вместо того, чтобы устранить свои нарушения Договора по открытому небу, Россия, по-видимому, приняла решение выйти из договора», — заявили в Госдепе

Известно, что ДОН, дающий право странам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью по выделенным квотам, стал одним из шагов по укреплению доверия в Европе после Холодной войны. Его подписали в Хельсинки в 1992 году, ратифицирован РФ в 2001 году.

Год назад Белый дом запустил процедуру выхода из ДОН, которая завершилась в ноябре. В ответ на это решение МИД РФ 15 января объявил о запуске внутригосударственных процессов по выходу из договора. Тогда президент страны Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отказе от соглашения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Госдума поддержала выход России из Договора по открытому небу.

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