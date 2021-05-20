Прощай, Олег: Волочкова объявила о разрыве с очередным ухажером

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова переживает очередную личную драму. Ухажер, которого так долго звезда скрывала, чтобы «не потерять свое счастье», от нее все-таки ушел. Деталями случившегося артистка поделилась с журналистами сайта KP.RU.

Еще совсем недавно Волочкова обнималась с дорогим Олегом на песчаных мальдивских пляжах. Пара была неимоверно счастлива: прекрасная погода, идеальное обслуживание, никаких лишних людей — есть возможность вдоволь насладиться любовью.

За несколько дней до вылета на родину балерина объявила фолловерам в Instagram, что их ждет большое интервью, в котором мужчина, наконец, покажет свое лицо. Видео вышло в свет. Казалось, обоим партнерам должно было стать гораздо легче — теперь не нужно скрываться. Но на этом бурный роман и закончился.

«На момент выхода программы мои отношения с Олегом уже были напряженными. Мы расстались… Но это был прекрасный роман. Мы за эти десять месяцев и расставались, и сходились опять… И ругались, и мирились. Это был настоящий ураган эмоций. Нам было классно вдвоем», — заявила Анастасия.

Волочкова сообщила, что ее кавалер был очень вспыльчивым и ревнивым. Выяснилось, что изначально он относился к ней, как к кумиру — не мог поверить своему счастью. Конкретные причины разрыва балерина не назвала, однако обмолвилась, что ее совсем перестали устраивать «обстоятельства и нюансы», на которые она по доброте душевной закрывала глаза.

«Мы оба понимали, что наш роман не приведет к свадьбе. Как мне кажется, Олегу было удобно находиться рядом с сильной, состоявшейся женщиной. Да, Олег небогатый человек, но дело не в этом. Я была с ним, потому что мне было хорошо. Но получилось так, что пришло время расстаться», — подчеркнула артистка.

Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова указала, что поездка на Мальдивы с ухажером была «красивым завершением романа» — оба знали, что вернутся на родину в совершенно другом статусе. Балерина не отрицает, что была по-настоящему счастлива с Олегом. Однако она все-таки надеется встретить мужчину, который станет ее опорой, будет беречь, любить и никогда не заставит решать проблемы в одиночку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему балерина Анастасия Волочкова воспринимала ухажера Олега как няню.