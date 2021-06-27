Фото: Как сложилась жизнь советских детей-актеров?

Советский кинематограф открыл зрителям множество молодых талантов. Среди них были братья Торсуевы из «Приключений Электроника» и Наташа Гусева из «Гостьи из будущего». Но как сложились судьбы этих артистов после съемок? 5-tv.ru вспомнил, как выглядят и чем занимаются выросшие дети-актеры культового советского кино.

Татьяна Проценко — Мальвина из «Приключения Буратино»

Кадр из х/ф «Приключения Буратино», реж. Леонид Нечаев, 1975 год; Global Look Press / Natalia Loginova

Татьяна Проценко попала на пробы к фильму «Приключения Буратино» случайно — ассистент режиссера заметил ее в поезде. Девочка получила роль, обойдя тысячу претенденток. Родители изначально не хотели, чтобы дочь снималась в кино, зная, какие там нагрузки (отец Тани возглавлял управление документальных фильмов Госкино СССР. — Прим. ред.). Но, видя как дочь хочет сняться в фильме, отступили.

Таня с блеском справилась с ролью Мальвины и стала любимицей зрителей. Но сверстники отказались принимать девочку. Как-то раз Тане предложил покататься на велосипеде мальчишка. Но он, видимо, не справился с управлением и Таня упала. Она получила множественные переломы, сотрясение мозга и разрыв барабанной перепонки. Мальчик сбежал, а Таня оказалась в больнице.

Девочке предложили сняться в фильме про Красную Шапочку, сценарий к которому писали специально под нее. Но мать ребенка настояла, что Тане нужно отдыхать. Роль получила Яна Поплавская. Сценаристам пришлось переписать сценарий под ее характер.

Выздоровев, Таня не раз ходила на пробы, но ей всюду отказывали. Девочка часто слышала, якобы в ней что-то погасло. После школы она поступила во ВГИК на сценарно-киноведческий факультет и занималась озвучиванием фильмов. В 2018-м Татьяне диагностировали онкологию. Актриса несколько лет боролась с болезнью, но недуг победил. Актриса умерла в 2021-м.

Братья Торсуевы из «Приключения Электроника»

Кадр из х/ф «Приключения Электроника», реж. Константин Бромберг 1979; Global Look Press / Pravda Komsomolskaya

Владимир и Юрий Торсуевы были 368-й парой близнецов на пробах в фильм «Приключения Электроника». Авторы картины искали мальчиков, умеющих играть на гитаре, ездить на мопеде и хоть немного петь. Изначально нужны были актеры помладше, но братья Торсуевы приглянулись создателям и вскоре их утвердили на роль.

Уже на пробах между мальчиками разгорелся спор, кто кого будет играть. В итоге ребята решили, что Владимир сыграет Электроника, а Юрий — Сережу Сыроежкина. Однако в процессе съемок режиссер все же поменял их местами.

А еще мальчикам изменили цвет волос. Из жгучих брюнетов их сделали блондинами. Мальчиков подкрашивали каждую неделю. Вещество дурно пахло и обжигало кожу. Но Влада и Юру это мало волновало. Во время работы над фильмом они самостоятельно жили в гостинице, водили девчонок в кафе, сами ходили в кино и какие-то деньги отправляли родителям.

Фильм «Приключения Электроника» принес братьям Торсуевым всесоюзную известность. Тем не менее после школы ребята поступили в технические вузы, откуда их отчислили уже на первом курсе. По словам близнецов, им там просто не понравилось, из вуза они отправились в армию. После службы Володя и Юра все же получили высшее образование и продолжили сниматься в кино. Однако успеха «Электроника» уже не было.

В 90-е братья Торсуевы открыли собственный бизнес, который в какой-то момент попытались «отжать» криминальные элементы. Сегодня звезды фильма «Приключения Электроника» ведут мероприятия и свадьбы. Иногда бывшие любимцы публики становятся героями скандалов. СМИ пишут, что все из-за выпивки, из-за которой братья срывают выступления.

Наташа Гусева — Алиса Селезнева из «Гостьи из будущего»

Кадр из х/ф «Гостья из будущего», реж. Павел Арсенов, 1985; «Кинопоиск»

В отличие от большинства девочек, Наташа Гусева никогда не мечтала становиться актрисой — ей с детства нравилось наблюдать за жизнью насекомых. В 1983-м в школу, где училась Наташа, пришел человек, который искал ребенка с хорошей дикцией. Наташа прошла отбор и сыграла в учебном фильме для детей о правилах дорожного движения. Так девочку заметили авторы фильма «Гостья из будущего» и пригласили ее на съемки.

Картина вышла в 1985-м и принесла Наташе мировую известность. Ей приходили письма не только от соотечественников, но и из-за рубежа. В какой-то момент писем стало так много, что родственникам пришлось помогать девочке читать их.

Сама Наташа была не в восторге от популярности. Не желая привлекать к себе лишнее внимание, малышка начала ходить с опущенным вниз взглядом, чтобы ее не узнавали — вскоре у юной актрисы начались проблемы с осанкой. После «Гостьи из будущего» Наташа снялась еще в нескольких фильмах. Но это были куда менее успешные проекты.

После школы Наташа поступила учиться на биотехнолога. Девушка сделала хорошую карьеру в науке, а о кино она забыла на 20 лет. В 2009-м Наталья попробовала силы в качестве актрисы дубляжа в фильме «День рождения Алисы» и больше в кино не появлялась. Сегодня звезда фильма «Гостья из будущего» отошла от науки и сосредоточена на воспитании детей.

Дмитрий Барков — Вася Петров из «Приключений Петрова и Васечкина»

Кадр из х/ф «Приключения Петрова и Васечкина, реж. Владимир Алеников, 1983, «Вконтакте», d.barkov

Дмитрий Барков попал на съемочную площадку «Приключений Петрова и Васечкина» благодаря совету отца. Актер Дмитрий Барков узнал от создателей фильма, что они отчаялись найти подходящего на роль романтика Петрова мальчика — мужчина предложил кандидатуру сына.

В это время на роль Васечкина уже был утвержден Егор Дружинин, который дружил с Димой Барковым. Создатели картины посчитали, что друзьям в жизни прекрасно справятся с работой и на экране.

Фильм «Приключения Петрова и Васечкина» вышел в 1984-м. А через год зрители увидели его продолжение — «Каникулы Петрова и Васечкина». Публика тепло приняла картину, которая сегодня считается классикой советского кинематографа.

Дмитрий Барков после школы решил поступать в театральный, но на всякий случай подал документы на два факультета: актерский и экономический. Когда на первом начался третий тур, на втором уже зачисляли. Дмитрий решил не испытывать судьбу и поступил на экономический. В 90-е он снимался в российских сериалах, потом сконцентрировался на организации мероприятий. Сегодня исполнитель роли Васи Петрова преподает актерское мастерство детям и занимается продюсированием.

Егор Дружинин — Петя Васечкин из «Приключения Петрова и Васечкина»

Кадр из х/ф «Приключения Петрова и Васечкина, реж. Владимир Алеников, 1983, «Вконтакте», egordruzhinin

Отец Егора Дружинина, балетмейстер Владислав Юрьевич, был другом детства Владимира Аленкова — режиссера фильма «Приключения Петрова и Васечкина». Авторы ленты рассматривали множество кандидатур на роль Пети Васечкина, но подходящего мальчика найти им так и не удалось. Тогда Аленков обратился к коллегам с вопросом, нет ли у них нужного ребенка-актера. Владислав Юрьевич привел на кастинг сына Егора и его утвердили на роль.

Дилогия о приключения Петрова и Васечкина принесла Егору первую волну популярности. После школы он поступил в творческий вуз, но жизнь свою решил связать не с актерством, а с танцами. Позже молодой человек переехал учиться в Нью-Йорк, где работал посудомойщиком и еле-еле сводил концы с концами.

Оплатить обучение Егору помог Михаил Барышников — бывший однокурсник его отца по академии балета. Танцор набрался опыта, но реализовал себя уже на родине, куда вернулся после того, как его жена забеременела. Дела Дружинина пошли в гору. Он начал сотрудничать с коллективами Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и Лаймы Вайкуле.

Сегодня звезда фильма «Приключения Петрова и Васечкина» судит танцевальные шоу и преподает хореографию. Воспитывает троих детей от брака с Викторией Ицкович — кузиной Николая Цискаридзе.

Яна Поплавская — Красная Шапочка из «Про Красную Шапочку»

Кадр из х/ф «Про Красную Шапочку», реж. Леонид Нечаев, 1977 год, Globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Яна Поплавская родилась в творческой семье и с детства была артистична. Фильм «Про Красную Шапочку» был не первым появлением девочки перед камерами. Но именно он принес ей всесоюзную славу. В отличие от Наташи Гусевой и Татьяны Проценко, Яна не только продолжила сниматься в кино, но связала с ним свою жизнь.

После школы Яна поступила в Высшее театральное училище имени Щукина. Но на последнем курсе ее отчислил Владимир Этуш за прогул. В тот период девушка снималась в фильме «Узник замка Иф». Позже ее зачислили на курс к другому педагогу и в 1989-м Поплавская выпустилась.

После вуза Яна Поплавская продолжила активно сниматься, но повторить успех картины о Красной Шапочке ей так и не удалось. Сегодня Яна Евгеньевна преподает на факультете журналистики МГУ и Институте телевидения и радиовещания «Останкино». У Яны двое взрослых детей и внук.