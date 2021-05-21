«Рука в 5 раз больше моей»: маленький племянник Славы пострадал от рук хирургов

Российская певица Слава рассказала своим подписчикам в Instagram о том, как нелегко пришлось ее семье в последние несколько недель. Десятилетний племянник звезды Елисей получил серьезный перелом во время отдыха в Сочи. Его мама, Елена Сланевская, и звездная тетя доверили здоровье ребенка врачам из Морозовской детской городской клинической больницы Москвы. И сильно пожалели об этом — ребенку сделали некачественную операцию.

Слава в красках расписала всю историю в видео на своей странице в социальной сети. Звезда сильно возмущена некомпетентностью хирургов, в руках которых оказался ее маленький родственник.

«И этот мясник, он шесть часов в нем копался. Вставил ему спицу просто в мясо и, видимо, устал и ушел. И отдал его так матери. Как можно так делать операции. Доверились нашим советским врачам. У нас есть врачи, но этот просто мясник», — сообщила Слава.

По словам мамы мальчика, врачи обещали, что операция займет десять минут. В итоге у дверей операционной она провела целых шесть часов. Наутро — после того, как ребенку установили спицу, — врачи посчитали нужным переделать операцию. Рука ребенка сильно увеличилась в размерах и посинела.

«В восемь утра сделали рентген. Через пару часов мне звонит доктор и говорит, что спица „встала немного не так“ и нужно переделывать операцию… И дальше все, как в тумане. Приходят другие врачи, начинают мне объяснять, что такое бывает, очень редко, но бывает. Что они все исправят, но оперировать сегодня нельзя, так как у него сильный отек, пальчики стали синего цвета и увеличились в двойном размере, нужно ждать пока спадет отек, это до пяти дней!» — написала Елена Сланевская.

Тут в дело и вмешалась тетя Настя. Она моментально договорилась со своим лечащим врачом из европейской клиники. Там Елисею переделали операцию. Она заняла всего 40 минут. По словам певицы Славы, за все, включая реабилитацию, ее семья отдала приблизительно два миллиона рублей.

«Ему все сделали, сейчас мальчик уже шевелит пальчиками. До этого у него рука была в пять раз больше, чем моя», — сообщила звезда со слезами на глазах.

По словам артистки, ей очень жаль людей, которые не обладают такими финансовыми возможностями и прибегают к помощи некомпетентных врачей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Слава разбушевалась из-за хейтеров дочери, которые довели ее до слез.