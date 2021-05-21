🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 мая, растущая Луна в знаке Девы благосклонна к Девам, Львам и Стрельцам. Остальным знакам придется потрудиться, чтобы завоевать внимание холодной властительницы неба.

♈ Овен

Вас в последнее время часто осеняют разные идеи, но они вам кажутся бредовыми или не заслуживающими внимания. В чем причина, Овен? Вспомните о том, что все неслучайно. Если в вашу голову приходят мысли, их не стоит гнать прочь. Возможно, не все они, но некоторые могут воплотиться в жизнь, если вы к этому отнесетесь серьезнее. Скоро в вашем окружении появится человек, который вас поддержит и вдохновит.

Космический совет: не разбрасывайтесь идеями.

♉ Телец

У вас подвешен язык, и вы нередко пользуетесь этим талантом. Однако в последнее время вы стали забывать об этом преимуществе, когда ведете переговоры. Очнитесь, все ваше оружие при вас! Вспомните о том, что вы — мастер слова. За дело, Телец, вас ждут великие свершения!

Космический совет: используете силу слова.

♊ Близнецы

Вы на пике вдохновения, Близнецы. Вас радуют близкие, друзья и даже незнакомцы на улице смотрят с улыбкой. Пользуйтесь моментом, чтобы поделиться своим счастьем с другими. Вы — солнце, в лучах которого мечтает погреться каждый. Не бойтесь быть открытыми, ваш внутренний магнит притянет только нужных людей.

Космический совет: делитесь счастьем.

♋ Рак

Вы долго принимали помощь, теперь настала пора ее оказывать. Ваши близкие как никогда нуждаются в поддержке. Не отказывайте им, будьте чуткими и внимательными, ведь в мире по-прежнему работает принцип бумеранга.

Космический совет: пришло время оказать поддержку близким.

♌ Лев

Вам кажется, что мир в последние месяцы к вам враждебен. Но оглянитесь, Лев — вы боретесь с самим собой. Причина ваших переживаний внутри, ее нужно залечивать как рану. Вам не помешает отдых и курс психотерапии. Не бойтесь, вы уже на верном пути, хоть и в самом его начале. Вы найдете поддержку и среди друзей, и даже там, где не ожидали. Вскоре вы получите долгожданное прощение от человека, перед которым чувствуете себя виноватым.

Космический совет: не ищите врагов вокруг, демоны — внутри.

♍ Дева

Вас ждет большая победа. Вы, возможно, сомневаетесь в сделанном выборе, и напрасно. Легко не будет, но вы справитесь с трудностями и выйдете на новый уровень. К тому же, скоро настанет белая полоса на личном фронте. Только не забудьте до конца отпустить предыдущую любовь.

Космический совет: не сомневайтесь и идите до конца.

♎ Весы

Вы устали скрывать свой секрет. Пора найти выход, Весы. Либо откройте правду, которая вас жжет изнутри, одному близкому человеку, либо меняйте обстоятельства, которые вам мешают с этой правдой жить. Выход есть, и он рядом. Стоит только нащупать.

Космический совет: пришло время сказать правду.

♏ Скорпион

Возможность проявить себя, которой вы так ждали, уже рядом. Она почти на вашем пороге, только дождитесь! Не рубите с плеча, давая ответ на вопрос, который стоит ребром. Выдохните, и все кусочки пазла сложатся. Будьте спокойнее.

Космический совет: это ваш шанс проявить себя.

♐ Стрелец

Это был непростой период и очень трудное для вас решение. Но вы пережили его, сделали все верно, не забыли о своих интересах, и это важно. Теперь пришло время восстанавливать силы. Уделите время себе и только себе. Сегодня — ваш день, проведите его с удовольствием.

Космический совет: посвятите день себе.

♑ Козерог

Большое путешествие, которое выпало вам внезапно, будет полно маленьких радостей. Принимайте подарки судьбы с благодарностью и не забывайте делиться моментами счастья с дорогими вам людьми. Они порадуются за вас, поверьте. И не корите себя за то, что много тратите — дайте себе волю на отдыхе, вы заслужили красивую жизнь.

Космический совет: ваш вояж удастся на славу.

♒ Водолей

У вас был тайный враг, и вот он уходит, не причинив вреда. Возможно, вы даже не узнаете о нем. Просто знайте, вам скоро станет легче, уйдут трудности, которые раньше вы списывали на обстоятельства жизни. Просто в вашем окружении очистится аура. Не держите зла, если все же имя вашего недруга вам откроется.

Космический совет: враг уходит, опустив меч.

♊ Рыбы

Вы познали силу, пора взять на себя и груз ответственности за нее. Вы уже готовы к этому шагу, хоть и твердите себе, что еще рано. Никогда не бывает рано или поздно, все происходит вовремя. Не бойтесь, с вами рядом тот, кто верит в вас.

Космический совет: вы справитесь с бременем ответственности.

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