Диета, гигиена или операция: как эффективно снизить обильное потоотделение?

Пот — малоприятная реакция человеческого организма на жару. Летом эта проблема становится особенно актуальной — несмотря на обилие дезодорантов, далеко не всем они помогают справиться с ситуацией. А многие страдают от потных подмышек и в другое время года.

Причин у обильного потоотделения может быть несколько, объяснила в беседе с 5-tv.ru дерматолог-косметолог Мария Верткина.

Простые методы борьбы с потливостью

Уменьшить выделение пота можно не только антиперспирантами. В первую очередь — это тщательная гигиена. Чем меньше болезнетворных бактерий на коже — тем меньше пота. Еще один способ — правильное питание.

«Если вы не соблюдаете диету, попробуйте исключить жирную и острую пищу и понаблюдать за реакцией организма. Это также может помочь снизить потоотделение», — поделилась Верткина.

Если потоотделение очень сильное, простые дезодоранты не подойдут. Нужны средства на основе оксидов металлов. Благодаря дубящим свойствам это поможет. Но только на время.

«К сожалению, это не длительный период времени — от 24 до 48 часов, — пояснила дерматолог. — При этом остаются следы на одежде, пятна, такой результат не всех удовлетворит».

Медикаментозное лечение

При гипергидрозе (повышенном потоотделении — Прим. ред.) добиться стойкого эффекта и практически полностью устранить проблему могут препараты на основе ботулинического токсина типа А.

«Это препараты, которые официально разрешены для лечения гипергидроза. Они абсолютно безопасны, прошли большое количество клинических испытаний, — рассказала Мария Верткина. — Для того, чтобы сделать эту процедуру, нужно прийти на консультацию к врачу. Доктор должен исключить какие-либо заболевания, связанные с избыточным потоотделением».

К болезням, симптомом которых является повышенное потоотделение, относятся сахарный диабет и другие эндокринные патологии, нервные заболевания или реакция на сильный стресс.

«После этого доктор подбирает дозировку. Для этого требуется провести пробу Минора — йодокрахмальный тест, который показывает площадь потоотделения и его степень. У мужчин и у женщин выраженность различается. Как правило, у мужчин дозировка препарата будет в полтора-два раза выше».

Эффект от процедуры наступает через две-три недели после введения препарата. Но и длится он заметно дольше — от шести до восьми месяцев.

Плюс такого метода заключается в том, что у него почти нет противопоказаний, кроме беременности и перечисленных выше заболеваний. Также лекарство на основе ботулинического токсина типа А нельзя вводить при обострении хронических заболеваний.

«Данная методика на сегодняшний день является самой эффективной и безопасной. При серьезной патологии лечение может быть хирургическим, но для этого нужны определенные показания», — резюмировала Мария Верткина.

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