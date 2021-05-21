Роза Сябитова отказалась от секса после операции по удалению матки

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Анна Васильева
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Теперь самая популярная сваха России тратит свое время не на утехи, а на дела, связанные с наследством.

Роза Сябитова отказалась от секса после операции по удалению матки

Фото: Instagram @syabitova_roza

Телеведущая и сваха Роза Сябитова не так давно перенесла серьезную операцию. Ее госпитализировали с подозрением на коронавирус, а нашли опухоль в матке, которую пришлось удалять вместе с самим органом. После этого звезда вернулась к своей нормальной жизни. Только вот интиму Сябитова стала уделять намного меньше времени.

После операции телеведущая решила проконсультировать у врачей, необходимо ли вести половую жизнь не только для удовольствия или продолжения рода, но и просто для здоровья. Специалисты сошлись в одном: с определенного возраста заниматься сексом ради здоровья не нужно.

«Заморачиваться этой темой не стоит. Природа все знает. Меня это успокоило. Теперь я живу по принципу: если есть желание получить душевное удовлетворение вместе с физикой, то делаю. Если нет, то — нет. Секс ничего не продлевает», — цитирует знаменитость «Собеседник».

Сябитова добавила, что сейчас она больше думает не о себе, а о внуках. Телеведущая направила все свои силы на строительство и недвижимость, чтобы оставить родственникам хорошее наследство.

Ранее 5-tv.ru писал, что после операции Роза Сябитова призналась, то долгое время игнорировала проблему, что и привело к печальным последствиям. Она предостерегла всех женщин от повторения ее судьбы и посоветовала обращаться к специалистам не только за лечением, но и за своевременной диагностикой.

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