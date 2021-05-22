Школьники станцевали вальс под окнами роддома, где находилась их учительница

В некоторых школах Республики Алтай уже прозвучали «последние звонки». Школьники навсегда простились с уроками, впереди их ждут сначала выпускные, а потом — вступительные экзамены.

В этот день по традиции ученики проводят торжественную линейку и празднуют фактическое окончание школы. Однако для учащихся одной из школ Горно-Алтайска праздник оказался неполным, поскольку их классная руководительница не могла присутствовать на празднике — накануне женщина родила ребенка и находилась в роддоме.

Понимая, что это торжественный и важный день не только для них, школьники после официальной части направились прямо к медицинскому учреждению, просунули педагогу в приоткрытую форточку букет цветов и станцевали прощальный вальс под окнами ее палаты.

Пользователи в сети назвали это видео одним из самых трогательных из того, что они видели в социальных сетях. За считанные часы ролик набрал почти миллион лайков.

Ранее 5-емюкг сообщал, что в марте этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин побывал на уроке алтайского языка в Горно-Алтайске и получил подарок от школьников на свой день рождения.