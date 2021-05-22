От эйфории до печали: что нужно знать о коридоре затмений с 26 мая по 10 июня?

С 26 мая по 10 июня можно будет наблюдать необычное небесное явление — коридор затмений. Сначала нас ждет лунное затмение, а за ним — солнечное. Конечно, это не может не отразиться на жизни разных представителей знаков зодиака.

Именно поэтому так важно понимать, чего ждать в эти дни. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала практикующий астролог с десятилетним стажем и таронумеролог Анастасия Широкова.

Коридор затмений

Астролог указала на то, что больше всего коридор затмений отразится на жизни двух представителей зодиакального круга.

«Лунное затмение пройдет по оси Близнецы-Стрелец, так как это оппозиция светил, но с упором на знак Близнецов, так как Луна, которую затмит Земля от Солнца, будет находиться в этом знаке. А солнечное затмение полностью обозначится в знаке Стрельца, ибо солнечное затмение — это полное соединение светил», — сказала Широкова.

Также нужно быть внимательными всем, чей день рождения выпадает на даты, близкие к тому или иному затмению.

«Сильнее всего ощущают затмение люди, сами родившиеся в кто родился в орбисе затмения. То есть примерно в интервале три дня до и три дня после этого знаменательного события», — пояснила таронумеролог.

Влияние на разные знаки зодиака

Помимо Близнецов и Стрельцов, которые будут буквально в центре происходящих событий, влияние затмений могут заметить и почти все остальные знаки зодиака. Это отразится на их состоянии в той или иной степени — начиная с эйфории и заканчивая тревогой и подавленностью.

«Встряску могут почувствовать Рыбы и Девы. А вот Весы и Водолеи наоборот могут приободриться и войти в ресурсное состояние, как и Овны со Львами. Раки, Тельцы, Скорпионы и Козероги могут вообще ничего не ощутить, - рассказала Широкова. — Но в контексте коридора затмений это очень даже неплохо, потому что работает по принцип „Лучшие новости — это отсутствие новостей“».

А еще следует помнить, что затмение Луны или Солнца — это явление драконического цикла. В такие моменты могут происходить судьбоносные изменения в жизни как всего человечества, так и отдельно взятых личностей.

«Ответственность, как личная, так и коллективная, в такие моменты возрастает в разы, потому что идет закладка нового 18-летнего цикла», — резюмировала астролог.

Напоследок она посоветовала с 26 мая по 10 июня быть сдержанными в эмоциях, вести себя осознанно и объективно оценивать происходящее. Тогда период коридора затмений пройдет безболезненно.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасен коридор затмений и как его пережить.