Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 мая

Общий фон предстоящей недели не слишком благоприятный. Возможны приступы лени, а также завышенные ожидания. Порой нас могут посещать надежды, что все устроится само собой. Однако, в большинстве случаев это будет не так. Об этом 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

По его словам, на этой неделе проблемы с самодисциплиной и настойчивостью могут замедлить многие процессы в нашей жизни.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя будет проходить с переменным успехом. Вам будет легче общаться с женщинами, чем с мужчинами. Мягкость и компромисс в общении будут помогать, а напористость и жесткость – мешать и создавать конфликты.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам на предстоящей неделе лучше проявлять активность, настойчивость, выкладываться по полной. Вы будете быстро восстанавливаться, и нагрузки пойдут вам на пользу. Если же эту энергию не расходовать, то она может привести к конфликтам с окружающими.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя положительная. По-прежнему вам сопутствует успех в личной жизни. Неделя хороша для флирта, знакомств, приятного времяпрепровождения. Также хорошо будет посетить выставку или каким-то другим образом приобщиться к искусству.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам на предстоящей неделе стоит продолжить активную деятельность или даже борьбу с окружающими. По крайней мере, отстаивайте свои границы и интересы, пока энергии благоприятствуют этому.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя скорее благоприятная. Прежде всего она способствует успеху в личной жизни, а также договоренностям с окружающими. Кроме того, у вас может повысится решительность и активность в деловой сфере.

Дева — гороскоп на неделю

Девам на предстоящей неделе поможет настойчивость и энергичность. Активно беритесь за проблемы, требующие решения. Также отстаивайте свою точку зрения и интересы. Компромиссы на предстоящей неделе будут скорее вредить вам.

Весы — гороскоп на неделю

Весы на предстоящей неделе смогут лучше всего раскрыться в условиях согласия и красоты. Это может быть приятная вечеринка или события, посвященные творчеству и искусству. Дела, требующие настойчивости и решительности будут даваться вам плохо.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы продолжат чувствовать приток энергии, с которой иногда будет даже сложно справиться. Важно найти дела, требующие полного приложения ваших сил. Так вы сможете разрядить обстановку и уравновесить свое внутреннее состояние.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов ждут неудачи на личном фронте. Могут быть сложности в общении с противоположным полом, а также с молодыми девушками (для представителей любого пола). Следует избегать излишеств и не проявлять слишком большой тяги к удовольствиям.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогов ждут перепады энергии. Порой возможны энергетические провалы, когда вам не хочется ничего делать. Сейчас не лучшее время, чтобы начинать новые проекты либо пытаться активно продвинуть вперед текущие дела.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя положительная. Вам лучше всего подойдет атмосфера приятного общения, красоты и наслаждения. Женское общество будет как нельзя более кстати. Подумайте также, как вы можете привнести в свою жизнь больше красоты и эстетики.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Вам лучше всего проявлять себя активно и настойчиво. Не стоит нежиться и ждать пока дела сделаются сами. Сейчас лучше всего проявить решительность.

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