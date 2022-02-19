Откройте! Что сделают разные знаки зодиака, оказавшись перед дверью без ключа?

Курьезы случаются порой с каждым из нас. Однако, сказать даже про себя с уверенностью, как будешь выкручиваться, может далеко не каждый. Чтобы знать, что ждать от человека в той или иной истории, астрологи смоделировали ситуацию и рассказали, что будет делать, попав в нее, представитель каждого знака зодиака.

Итак, вы вышли в тапочках и пижаме на лестничную клетку, чтобы прогуляться с помойным ведром до мусоропровода. Как в сказке подул сквозняк, дверь захлопнулась. Ваш ход!

Овен

Этому товарищу упрямства не занимать. Он не станет звать на помощь или ждать подарков от судьбы. Просто отставит ведро, разбежится и… В общем, если дверь не металлическая, небольшого ремонта в коридоре не избежать.

Телец

Он не любит, когда его оставляют в дураках. Поэтому, забыв про тапочки и пижаму (возможно, с оленями), начнет ломиться к соседям и требовать, чтобы ему выдали топор. Или кувалду. Или еще какой инструмент, главное, прямо сейчас, ибо препятствие нужно уничтожить, иначе я буду не я! Хорошо, если соседи не вызовут дурку.

Близнецы

Это миролюбивый знак, а потому Близнецы не станут штурмовать собственный дом, а отправятся к друзьям, чтобы переждать, пока кто-то из домочадцев вернется. Настроение при этом у них будет самое благодушное, а завтра о происшествии они будут рассказывать со смехом.

Рак

Как настоящий изобретатель, он включит воображение, призовет на помощь память и создаст слепок ключа от двери. Сам. Потом изготовит непосредственно ключ и торжественно откроет им дверь. На это уйдет полдня, но какая разница, если все уже получилось.

Лев

Лев любит превращать любое событие в представление. Поэтому он обзвонит соседей, наврет с три короба о том, какая беда его постигла, (в его интерпретации он убегал от преступников, а почему в тапках и пижаме: ой, ну что вы придираетесь, какие мелочи! И так далее) и втеревшись к ним в доверие, перелезет, рискуя жизнью, с соседского балкона на свой. И не факт, что балконная дверь будет открыта. Но тогда Лев придумает что-нибудь еще.

Дева

Для начала Дева поставит ведро, сядет в позе Роденовского мыслителя и крепко задумается. Часа через два она выстроит план, сверит его с аналогами, отметет все лишнее и примется за дело. И никакой паники. Ну, закрылась дверь, и что? Никто ж не умер.

Весы

Весы будут долго сомневаться, взвешивать все за и против, но потом пойдут звать подмогу. Где есть одна умная голова, не помешает и другая. А лучше сразу десять. Поэтому Весы созовут консилиум и до ночи будут решать предложенную судьбой загадку. Потом выяснится, что под ковриком все это время лежал запасной ключ, но их это не расстроит.

Скорпион

Скорпион будет полагаться только на себя. Он не станет ломать дверь, искать обходные пути, а просто напряжет все свои внутренние струны и попробует телепортироваться в квартиру, минуя дверь. И готовы поспорить, ему это удастся.

Стрелец

Он не станет ломать голову, а просто забьет на все и уйдет в загул. Прямо в тапочках, пижаме и с ведром. А что, чем не приключение? Дверь рано или поздно кто-нибудь откроет, а нет, так эта проблема решится как-то сама собой. Зато день можно считать официально выходным!

Козерог

Нет такой преграды, которая бы устояла на пути Козерога. Он решит поиграть во взломщика, добудет шпильку и как в кино будет вскрывать замок. Ковыряться с ним он может до следующего утра, но своего добьется — капризной двери просто придется сдаться.

Водолей

Педант и зануда, Водолей найдет слесаря и потребует открыть дверь, не сломав замок. Он будет так стоять над душой, ныть и канючить, что у бедного мастера просто не может не получиться удовлетворить такого клиента. Водолей искренне не понимает, почему все считают, что он требует невозможного.

Рыбы

Эмоциональные и ранимые, Рыбы примут случившееся как трагедию. Они поставят ведро в сторону и картинно заплачут. На их слезы тут же прибежит какой-нибудь спасатель и избавит Рыб от напасти.

Для тех, кто любит фантазировать, ранее 5-tv.ru рассказывал, как разные знаки зодиака вели бы себя в фильме ужасов.