«Так выглядит счастливая женщина»: Пугачева в ультрамодном наряде переплюнула юных инстадив

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Рита Цветкова
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Примадонна предстала в стильном образе на снимке на своей странице в Instagram.

Фото, видео: Instagram @alla_orfey

Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram новое фото и в очередной раз удивила подписчиков неповторимой  внешностью и  стилем. 72-летняя Примадонна предстала на снимке в многослойном черно-белом свитере и дерзких укороченных скинни кораллового цвета. Волосы артистка уложила в пышные крупные кудри. На фотографии звезда удобно устроилась на свежем воздухе в плетеном кресле и ослепительно улыбается.

«Отличный был денек», — подписала кадр Пугачева.

Instagram @alla_orfey

Поклонники Аллы Борисовны осыпали ее комплиментами. По их мнению, певица выглядит очень свежо, и время над ней будто бы  не властно. Кроме прочего, фанаты оценили, что на каждой фотографии, особенно, когда Пугачева позирует вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри, она выглядит по-настоящему счастливой и умиротворенной.

«Алла Борисовна, шикарное фото»;

«Всегда красотка, всегда огонь»;

«Так выглядит счастливая женщина»;

«Красавица… Ни в сказке сказать, ни пером описать»;

«Любимая певица, красивая женщина и прекрасный человек!» — писали фолловеры.

Фото Аллы Пугачевой собрало более 200 тысяч лайкой и сотни хвалебных комментариев. Вместе с почитателями народной артистки СССР восхищение ей выразили селебрити-фотограф Владимир Широков, дизайнер и модельер Игорь Гуляев, а также известный стилист-парикмахер Евгений Жук.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Максим Галкин рассказал публике о кулинарных талантах своих детей. Гарри и Лиза приготовили отцу-юмористу фркутовый салат.

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