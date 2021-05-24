«Так выглядит счастливая женщина»: Пугачева в ультрамодном наряде переплюнула юных инстадив

Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram новое фото и в очередной раз удивила подписчиков неповторимой внешностью и стилем. 72-летняя Примадонна предстала на снимке в многослойном черно-белом свитере и дерзких укороченных скинни кораллового цвета. Волосы артистка уложила в пышные крупные кудри. На фотографии звезда удобно устроилась на свежем воздухе в плетеном кресле и ослепительно улыбается.

«Отличный был денек», — подписала кадр Пугачева.

Instagram @alla_orfey

Поклонники Аллы Борисовны осыпали ее комплиментами. По их мнению, певица выглядит очень свежо, и время над ней будто бы не властно. Кроме прочего, фанаты оценили, что на каждой фотографии, особенно, когда Пугачева позирует вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри, она выглядит по-настоящему счастливой и умиротворенной.

«Алла Борисовна, шикарное фото»;

«Всегда красотка, всегда огонь»;

«Так выглядит счастливая женщина»;

«Красавица… Ни в сказке сказать, ни пером описать»;

«Любимая певица, красивая женщина и прекрасный человек!» — писали фолловеры.

Фото Аллы Пугачевой собрало более 200 тысяч лайкой и сотни хвалебных комментариев. Вместе с почитателями народной артистки СССР восхищение ей выразили селебрити-фотограф Владимир Широков, дизайнер и модельер Игорь Гуляев, а также известный стилист-парикмахер Евгений Жук.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Максим Галкин рассказал публике о кулинарных талантах своих детей. Гарри и Лиза приготовили отцу-юмористу фркутовый салат.