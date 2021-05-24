Реальность, которая нас окружает: Гэбриэл Бирн об актуальности «Войны миров»

FOX

На канале FOX состоится долгожданная премьера второго сезона «Войны миров». Первую серию покажут 25 мая в 21:00 по московскому времени, остальные будут выходить по вторникам в это же время.

Создателем новой адаптации бессмертного романа Герберта Уэллса стал Ховард Оверман, на счету которого сериальный хит «Отбросы».

Актерский состав возглавил Гэбриэл Бирн, которого отечественный зритель помнит по роли американского журналиста Филипа Паркера в телепроекте «Ленинград».

Кроме того, Бирн, большой поклонник Чехова, блистал в раннем шедевре братьев Коэнов «Перекресток Миллера», оскароносном криминальном триллере «Подозрительные лица», новой классике ужаса «Реинкарнация» и многих других культовых кинокартинах.

В предыдущем сезоне «Войны миров» пришельцы стерли с лица земли почти все человечество, и лишь горстка людей боролась за выживание. Это вторжение невероятно потрясло Эмили (Дэйзи Эдгар-Джонс), которая обнаружила свою таинственную личную связь с инопланетянами.

В новом сезоне «Войны миров» зрители увидят героев в смятении от осознания того, что захватчики могут оказаться людьми. Их ждет напряженная борьба за возвращение планеты. Отчаянное желание выжить заставит некоторых героев задуматься о том, чтобы принести в жертву одного из своих.

5-tv.ru выпала честь поговорить со звездой сериала Гэбриэлом Бирном о том, насколько актуален сюжет «Войны миров» в наше время.

FOX

Роман Уэллса увидел свет на исходе XX столетия: колоссальный научно-технический прогресс, достигнутый в промышленно развитых странах, стал символом того времени. И вместе с тем наблюдался рост экономических и политических противоречий между великим державами, активная милитаризация новых глобальных игроков в лице Германии и Японии вкупе с дележом последних кусков колониального «пирога» — все это нашло отражение на страницах этапного романа Уэллса.

Действие новой адаптации «Войны миров» разворачивается в современной Европе, при этом дух первоисточника, судя по словам актера, нисколько не пострадал. Более того, современные реалии придают новое измерение заложенным в роман идеям.

В «Войне миров» автор — который, кстати говоря, считал себя социалистом — критикует людскую разобщенность. Как вы считаете, нынешняя глобализация увеличивает шансы человечества на выживание по сравнению с концом XIX века?

«Отличный вопрос. Экономика — это реальность, которая нас окружает. Она — локомотив всего, это наше прошлое, будущее и настоящее. Взять то же вопиющее социальное неравенство: с одной стороны — Джефф Безос со своими 178 миллиардами долларов, а с другой — те, кому даже на еду не хватает денег. И это происходит в Америке! В самой богатой стране мира четверть детей ложатся спать на голодный желудок. Кто-то сказал, что великой трагедией XX столетия стала победа капитализма — и, соответственно, поражение социализма. Уэллс, помимо инопланетян и всего прочего, затронул тему экономики, а также империализма и колониализма. Сейчас существует новая форма колониализма. В отличие от солдата со штыком, этот враг незаметен. Глобализация усугубила неравенство между странами. Такова реальность. Маркс говорил о справедливом распределении общественного богатства — не о „левизне“ и „правизне“, а именно об устройстве общества. Возможно, коммунизм потерпел поражение из-за того, что человеческая природа не идеальна».

FOX

Воистину, Уэллсу нельзя отказать в даре провидца. Не пройдет и двадцати лет с момента выхода романа, как безмятежная вера в прогресс, будоражившая светлые умы на исходе XX столетия, будет расстреляна из пулеметов и задушена газами на полях сражений Первой мировой.

Идея опасности, которую таит в себе однобокое развитие технологий, равно как и тема инопланетного вторжения, с подачи великого писателя совершили переворот в развитии научной фантастики. Новая интерпретация не теряющего своей актуальности сюжета не разочарует любителей жанра.

Руслан Ахметов.