Десятки фанатов подкараулили на выходе из Александринского театра в Петербурге актера Тихона Жизневского, исполнившего главную роль в фильме «Майор Гром: Чумной доктор». Среди поклонников большую часть составляли дамы, все они жаждали получить автограф артиста и сделать с ним селфи на память.

Пару недель назад автограф-сессия актеров картины, прошедшая в Москве, вызвала небывалый ажиотаж, к которому оказались не готовы организаторы мероприятия. После этого Роспотребнадзор временно приостановил работу ЦДМ, где проходила встреча, за нарушение правил эпидемиологической безопасности.

«Майор Гром: Чумной Доктор» был создан по мотивам оригинального комикса о петербургском «супергерое» из местного подразделения полиции, который ищет злодея. Картина вышла в прокат в весной 2021 года и быстро завоевала сердца зрителей. Лента имела такой успех, что ее купил стриминговый сервис Netflix.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что создатели фильма «Майор Гром» разошлют фанатам комиксы с автографами актеров.