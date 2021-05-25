Десятки фанатов атаковали актера фильма «Майор Гром» на выходе из театра — видео
Популярность картины с каждой неделей набирает обороты.
Фото, видео: Кадр из фильма "Майор гром"; 5-tv.ru
Десятки фанатов подкараулили на выходе из Александринского театра в Петербурге актера Тихона Жизневского, исполнившего главную роль в фильме «Майор Гром: Чумной доктор». Среди поклонников большую часть составляли дамы, все они жаждали получить автограф артиста и сделать с ним селфи на память.
Пару недель назад автограф-сессия актеров картины, прошедшая в Москве, вызвала небывалый ажиотаж, к которому оказались не готовы организаторы мероприятия. После этого Роспотребнадзор временно приостановил работу ЦДМ, где проходила встреча, за нарушение правил эпидемиологической безопасности.
«Майор Гром: Чумной Доктор» был создан по мотивам оригинального комикса о петербургском «супергерое» из местного подразделения полиции, который ищет злодея. Картина вышла в прокат в весной 2021 года и быстро завоевала сердца зрителей. Лента имела такой успех, что ее купил стриминговый сервис Netflix.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что создатели фильма «Майор Гром» разошлют фанатам комиксы с автографами актеров.
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