Певица Алена Свиридова предостерегла старшеклассников, которые отмечают выпускные и последние звонки, от употребления алкоголя и других вредных веществ. На pre-party фестиваля «ЖАРА» она поделилась с 5-tv.ru воспоминаниями о своем последнем вечере в школе, который закончился не лучшим образом.

По словам артистки, на балу она выступала вместе с ВИА и исполняла песню Boney M «Never Change Lovers In The Middle Of The Night», особо не вдумываясь в смысл текста. Публике очень понравилось, но затем все напились.

«Главное — не нажраться. Хотя у многих к этому все и сведется. Мои одноклассники-таки нажрались. Я помню, что осталось не очень приятные впечатления: какие-то валяния, блевания в туалете. Радости в этом мало. Алкогольный угар — это не совсем то, или наркотический не дай бог», — заявила она.

Похожим образом прошел выпускной у певицы Славы. Тогда она напилась в компании парней, которые злоупотребляли не только спиртным.

«Мы, как обычно, напились в какой-то будке, где снимался кинофильм. Мы залезли со старшеклассниками, я помню, они курили дурь. Я тогда даже не знала что это такое, не стала, но водки напилась капитально. Мне было очень плохо. Не жалею. Пришла в семь утра домой, еле-еле — душа в теле», — рассказала звезда.

А вот у Натальи Подольской от ее школьного бала остались хорошие воспоминания. На нем она блистала в специально сшитом оранжевом наряде из плаща и юбки. Но и у нее не обошлось без казусов.

«Когда мы уже встречали рассвет, один парень из нашей компании немножко выпил лишнего и выл, просто выл, у него были какие-то рыдания», — вспомнила знаменитость.

По ее мнению, чтобы отлично отметить этот знаменательный день, нужно собрать вокруг себя хорошую компанию. Главное — люди, которые рядом, считает Подольская.

