Не просто Симба: Нюша раскрыла, как на самом деле зовут ее дочь

Певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина — Прим.ред.) раскрыла тайну необычного имени своей дочери от бизнесмена Игоря Сивова — оказалось, что оно двойное. Два с половиной года назад артистка немало удивила публику, заявив, что девочку зовут Симба. Как персонажа мультфильма «Король Лев». Многие даже решили, что знаменитость пошутила!

Не так давно, в ходе одного музыкального шоу, Филипп Киркоров отказался верить, что Нюша действительно назвала ребенка Симбой. Присутствовавший на передаче комик Александр Ревва подчеркнул несуразность имени, добавив, что малышку стоит величать Симбой Игоревной.

Как выяснилось, певица и ее супруг не стали афишировать, что девочку зовут еще более необычно — Серафима-Симба. Двойное имя вписано и в документы крохи. Ласково родители говорят о ней: «Симбуся». Об этом Нюша рассказала в эфире YouTube-шоу Саши Спилберг.

Также Шурочкина обсудила с блогером тему ее знакомства с мужем Игорем Сивовым. Известно, что ради певицы, предприниматель бросил жену, с которой он воспитывал двух маленьких детей. Многие фанаты осудили артистку за роман с женатым мужчиной, однако, по словам Нюши, любовь может нечаянно нагрянуть в жизнь каждого, и с чувствами трудно бороться.

«Никогда не хочется попасть в такую историю. И мне не хотелось. Видимою поэтому я и попала. Не принимала это и не хотела, чтобы подобное случилось. Поэтому, когда это произошло, для меня это был огромный стресс. Но нужно было просто принять, что такое может произойти и со мной, ведь я тоже человек», — заявила Нюша.

Пара сообщила о помолвке сразу после того, как Сивов развелся. Свадьбу сыграли летом того же года. 6 ноября 2018 года у счастливых возлюбленных родилась дочь — Серафима-Симба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники заподозрили Нюшу во второй беременности.