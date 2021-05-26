Как выглядит девушка нового мирового секс-символа — солиста группы Maneskin?

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Рита Цветкова
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К великому разочарованию поклонниц во всем мире, сердце Давида Даминано не свободно.

Как выглядит девушка нового мирового секс-символа — солиста группы Maneskin?

Фото: www.globallookpress.com / Camilla Morandi

Талантливый, стильный и невероятно привлекательный 22-летний рокер Давид Даминано не свободен! Ставший после победы на «Евровидении» секс-символом солист итальянской группы Maneskin, как оказалось, не первый год встречается с блогером Джорджией Солери. Фанатки во всем мире льют горькие слезы, но что поделать?

Instagram @giorgiasoleri_

Группа Maneskin стала популярной в Италии в 2017 году — ребята приняли участие в шоу X Factor и заняли второе место. «Евровидение» сделало их звездами мирового масштаба. Особенно интересует публику личность жгучего брюнета-солиста. Парень выглядит весьма экстравагантно: любит яркий макияж, надевает туфли на каблуках, а то и платье на свои выступления, а двигается — сногсшибательно сексуально. В связи с этим появились слухи о нетрадиционной ориентации молодого человека.

Instagram @giorgiasoleri_

Как оказалось, оттенок агрессивной женственности — лишь часть сценического образа музыканта. На самом деле он с 2017 года состоит в отношениях с Солери. Об этом артист рассказал во время очередной пресс-конференции. Возлюбленные не афишируют личную жизнь, их даже ни разу не видели вместе на публике. Однако Даминано утверждает, что их союз крепок и серьезен.

Темноволосая избранница солиста Maneskin — популярный блогер. За ее аккаунтом в Instagram следят более 200 тысяч подписчиков. Девушка носит эффектное каре, любит красную помаду и татуировки — на ее пышном теле множество рисунков — в основном, в стиле Old school. Джорджия работает моделью и регулярно снимается для глянца.

Как известно, музыкальный конкурс «Евровидение-2021» запомнился огромным количеством скандалов, в главном из которых замешан Давид Даминано. Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиста заподозрили в употреблении кокаина в прямом эфире шоу, после чего ему пришлось пройти тест на наркотики.

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