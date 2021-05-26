Неловкие речи и конфуз с тортом: чем запомнился юбилей Кристины Орбакайте?
25 мая звезде эстрады исполнилось 50 лет. Певица не спешит скрывать свой возраст: она рада всему, что произошло с ней за эти годы.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте с большим размахом отметила очередной день рождения. Еще бы: звезде эстрады исполнилось 50 лет! На подготовку такого события не жалко ни денег, ни сил, ни времени.
Кто из знаменитостей пришел поздравить Орбакайте и какие казусы случились на этом празднике жизни — вспоминает 5-tv.ru.
Неожиданное признание
В списке гостей Кристины оказались почти все звезды шоу-бизнеса, включая иностранных. Здесь были и Александр Ревва, и Яна Рудковская, певица Валерия и Иосиф Пригожин, Лев Лещенко и Борис Моисеев, Владимир Пресняков и Олеся Судзиловская, а также другие узнаваемые персоны. Но безусловно, перечень возглавляли обожаемая мама Орбакайте, певица Алла Пугачева, и папа Миколас Орбакас.
Примадонна российской эстрады выбрала для праздника очень нежный наряд — платье пастельного оттенка, расшитое аппликациями с цветами. Звезда одной из первых взяла слово и выдала весьма проникновенную речь — прослезились даже самые стойкие.
«Это не просто дочь. Это мотивация моей жизни, пример для подражания. Я все равно никогда не смогла бы быть такой, как она. Я удивляюсь, что в этой вредной атмосфере шоу-бизнеса она осталась чистой, прекрасной, аристократичной, женщиной, которая иногда как ребенок воспринимает жизнь и удивляется, что ее обидели, что кто-то опоздал. Это Божий дар — иметь такую дочь», — заключила Пугачева.
Еще не раз за тот вечер Алла Борисовна похвалила любимую наследницу. Но эти слова были ей особенно приятны.
Instagram @igorkrutoy65
После официальной части, мама виновницы торжества пустилась в пляс. Она танцевала и с супругом — юмористом Максимом Галкиным, и с другими гостями.
Забавными кадрами присутствующие делились в соцсетях и отмечали: здесь Пугачевой точно не дашь 72 лет!
Instagram @rudkovskayaofficial
Спасибо за тепло
Несмотря на плотный рабочий график, выделил время на торжество и экс-супруг Примадонны — поп-король Филипп Киркоров. Для любимой Кристины он исполнил нежную песню и осыпал ее тонной комплиментов.
Instagram @fkirkorov
К слову, часть из них перепала и самой Алле Пугачевой. Произнося торжественную речь, Киркоров заметил, что и Кристина, и ее мама выглядят просто прекрасно. А это, по его мнению, свидетельствует о хорошей жизни и семейном счастье.
«Филичка, ты тоже очень хорошо выглядишь!» — вдруг прервала экс-супруга Примадонна.
«Правда? Тебе нравится, Аллусичка? Я старался!» — поддержал обожаемую певицу Киркоров.
Долгие годы ходили слухи, что после того, как Пугачева узаконила отношения с Максимом Галкиным, Филипп не вхож в ее дом. Но к счастью, это оказалось полной ерундой. Судя по представленным кадрам, артист все также дорог народной артистке СССР.
Instagram @sasha_savelieva
Сюрприз от Кристины
Подарков Орбакайте по случаю 50-летия подарили немало. Но и она в долгу не осталась. Дочь Примадонны воспользовалась ситуацией и презентовала новую песню… про себя-любимую! Очередной сингл звезды так и называется «Я — Кристина Орбакайте».
Если прислушаться к комментариям за кадром, можно понять, что зрители остались в полном восторге от композиции. Сюрприз удался на славу!
Instagram @igorkrutoy65
Любимый
На празднике жизни Кристина Орбакайте действительно ощущала себя самой красивой и любимой, ведь рядом были дорогие люди. Звезда долго благодарила отца за то что смог выбраться из Литвы, несмотря на сложности с пандемией и материальную составляющую. На день рождения артистки прибыли и взрослые дети: старший сын от Владимира Преснякова Никита со своей девушкой, а также наследник от бизнесмена Руслана Байсарова Дени.
Долгое время Байсаров проживал за границей, с папой, поэтому Орбакайте не имела возможности с ним часто видеться. Но к счастью, повзрослев, молодой человек не забыл любимую маму.
Конфуз с тортом
В тот вечер все было почти безупречно: сытые и довольные гости, хорошая развлекательная программа. Вот только немного «подкачал» именинный торт, отмечает »Утро.ру».
Под конец мероприятия в центр банкетного зала выкатили огромный белоснежный четырехъярусный сюрприз. Его украсили большими съедобными красными цветами — кондитеры явно долго старались. И как только Орбакайте собралась с мыслями и начала загадывать желание, вдруг обнаружила, что никто не поставил свечи. Звезда рассмеялась и принялась резать вкусную выпечку. Но и тут произошла заминка…
Кристина несколько раз провела ножом по среднему ярусу торта и с недоумением поглядела на гостей: сладкий сюрприз было невозможно разрезать!
«Он что, совсем не режется?» — подшучивали гости.
Впрочем, на помощь Орбакайте тут же пришли мужчины. Вскоре все отведали именинный торт и еще раз выпили за здоровье виновницы торжества.
Instagram @sasha_savelieva, @bledans
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Кристине Орбакайте удалось стать известной певицей и первоклассной матерью.
Читайте также
88%
-0.13 89.95
0.26
Нашли ошибку?