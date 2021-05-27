Как живет и где снимается Станислав Дужников после закрытия «Ворониных»?

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Егор Измалкин
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Артист, сыгравший одну из первых киноролей во всенародно любимом фильме «ДМБ», в мае отметил 48 лет.

Как живет и где снимается Станислав Дужников после закрытия «Ворониных»?

Фото: Instagram @stas_duzhnikov

Актер Станислав Дужников, которому в мае исполнилось 48 лет, не опустил руки после закрытия сделавшего его популярным сериала «Воронины» и продолжает карьеру артиста.

После того, как шоу перестало выходить в эфир, артист принял участие более чем в двух десятках кино- и телепроектов. К слову, в роли Лени Воронина он появился и в другом сериале — «Молодожены». А одна из последних его работ — роль Ферапонта в сериале «Угрюм-река».

«Я много, где играл, но именно эта работа тронула меня до глубины души. Я ее, фактически, проживаю, и складывается ощущение, что я — часть той эпохи», — писал он в соцсетях.

Также Дужников снялся в последнем сезоне шоу «Ивановы-Ивановы». Кроме того он выступает на театральных подмостках, в частности в МХТ имени Чехова. Там он задействован в спектаклях «Игра в „Городки“» и «Дом».

Что касается личной жизни, то сейчас Станислав Дужников счастлив в отношениях с флористом Екатериной Волгой. Они вместе с 2013 года.

«Стас поддерживает меня во всем. По возможности помогает: например, если у него есть время, то может ответить на письма моих деловых партнеров. Стас волнуется за меня», — рассказывала она в интервью StarHit.ru.

Также Дужников души не чает в своей дочке от актрисы Кристины Бабушкиной Устинье.

Instagram @stas_duzhnikov

Он любит делится совместными фото с наследницей на своей странице в Instagram. По словам актера, они с ней девочкой совсем как друзья.

Как писал 5-tv.ru, в апреле этого года Станислав Дужников был госпитализирован с пневмонией, развившейся на фоне коронавируса. Сейчас актер полностью восстановился и приступил к съемкам.

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