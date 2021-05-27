«Коннекта не будет»: Миронов раскрыл нелепую историю знакомства с Орбакайте

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Виктория Андреева
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Известный актер никогда не жаловался на память. Однако при первой встрече со звездой напрочь забыл элементарные факты ее биографии.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @idadostman

Свой 50-й день рождения певица Кристина Орбакайте будет вспоминать еще очень долго. Праздник по случаю ее юбилея получился поистине грандиозным. Масса развлечений, трогательные подарки, ну и конечно, обаятельные звездные гости — что может быть круче?

В тот вечер, 25 мая, Кристина была окружена вниманием и любовью. Друзья хохотали, вспоминая, как впервые познакомились с артисткой — у каждого была своя забавная история. Например, актер Евгений Миронов так сильно хотел понравиться певице, что даже перепутал ее песни с произведениями Натальи Ветлицкой.

Впрочем, за досадную оплошность Орбакайте не обиделась на товарища. Она лишь ловко ему подыграла.

«Мы с Кристиной познакомились на съемках. Я переволновался и сказал какую-то глупость. Мол, мне нравятся ваши песни. А Кристина спросила: «А какие?». И я такой: «Ну эта, «Посмотри в глаза, я хочу сказать!». Она говорит: «Это не моя песня»… И я понял, что коннекта не будет», — ужасался Миронов.

«Он с „Позови меня среди ночи и дня“ перепутал!» — поддержала толкавшего речь Евгения именинница.

Instagram @idadostman

Teleprogramma.pro напоминает, что Евгений Миронов действительно давно проникся творчеством Кристины Орбакайте. Так, например, еще во время учебы на актерском факультете он не раз пересматривал фильм «Чучело» с молодой артисткой в главной роли. Ему очень нравилось, как юная особа выражает эмоции в кадре — этому искусству сложно научиться.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как звездные гости Кристины Орбакайте встретили утро после ее бурного юбилея.

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