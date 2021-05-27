«Коннекта не будет»: Миронов раскрыл нелепую историю знакомства с Орбакайте
Известный актер никогда не жаловался на память. Однако при первой встрече со звездой напрочь забыл элементарные факты ее биографии.
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @idadostman
Свой 50-й день рождения певица Кристина Орбакайте будет вспоминать еще очень долго. Праздник по случаю ее юбилея получился поистине грандиозным. Масса развлечений, трогательные подарки, ну и конечно, обаятельные звездные гости — что может быть круче?
В тот вечер, 25 мая, Кристина была окружена вниманием и любовью. Друзья хохотали, вспоминая, как впервые познакомились с артисткой — у каждого была своя забавная история. Например, актер Евгений Миронов так сильно хотел понравиться певице, что даже перепутал ее песни с произведениями Натальи Ветлицкой.
Впрочем, за досадную оплошность Орбакайте не обиделась на товарища. Она лишь ловко ему подыграла.
«Мы с Кристиной познакомились на съемках. Я переволновался и сказал какую-то глупость. Мол, мне нравятся ваши песни. А Кристина спросила: «А какие?». И я такой: «Ну эта, «Посмотри в глаза, я хочу сказать!». Она говорит: «Это не моя песня»… И я понял, что коннекта не будет», — ужасался Миронов.
«Он с „Позови меня среди ночи и дня“ перепутал!» — поддержала толкавшего речь Евгения именинница.
Teleprogramma.pro напоминает, что Евгений Миронов действительно давно проникся творчеством Кристины Орбакайте. Так, например, еще во время учебы на актерском факультете он не раз пересматривал фильм «Чучело» с молодой артисткой в главной роли. Ему очень нравилось, как юная особа выражает эмоции в кадре — этому искусству сложно научиться.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как звездные гости Кристины Орбакайте встретили утро после ее бурного юбилея.
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