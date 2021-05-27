В Москве прощаются с вдовой Филатова Ниной Шацкой
Тело звезды будет покоиться на Троекуровском кладбище.
Фото, видео: ТАСС / Фомичев Михаил; 5-tv.ru
Церемония прощания с вдовой Леонида Филатова Ниной Шацкой началось в Москве. Траурное мероприятие проходит в ритуальном зале ЦКБ Управления делами президента РФ на улице Маршала Тимошенко. Проводить в последний путь заслуженную артистку РФ пришли родственники и знакомые.
Шацкая будет похоронена на Троекуровском кладбище рядом с дрессировщиком Михаилом Багдасаровым и актером Владимиром Качаном. Поначалу близкие знаменитости хотели кремировать ее тело из-за недостатка финансов, однако накануне стало известно, что актрису проводят в последний путь, как и положено, со всеми почестями.
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