В Москве прощаются с вдовой Филатова Ниной Шацкой

Церемония прощания с вдовой Леонида Филатова Ниной Шацкой началось в Москве. Траурное мероприятие проходит в ритуальном зале ЦКБ Управления делами президента РФ на улице Маршала Тимошенко. Проводить в последний путь заслуженную артистку РФ пришли родственники и знакомые.

Шацкая будет похоронена на Троекуровском кладбище рядом с дрессировщиком Михаилом Багдасаровым и актером Владимиром Качаном. Поначалу близкие знаменитости хотели кремировать ее тело из-за недостатка финансов, однако накануне стало известно, что актрису проводят в последний путь, как и положено, со всеми почестями.

Нина Шацкая умерла от двусторонней пневмонии 23 мая. В одно время она и ее сын были инфицированы коронавирусом. Мужчина смог восстановиться после двух недель в реанимации, но его мама не перенесла заболевания. Как отметила Алла Золотухина, из симптомов актриса поначалу отмечала только слабость, поэтому отказалась от больницы. Но позже состояние Шацкой резко ухудшилось, и она была госпитализирована. После 12 дней в больнице артистка скончалась.