Никакой роскоши и тонны букетов: как прошли похороны Нины Шацкой — видео

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Виктория Андреева
Эксклюзив 3 241

Актриса скончалась на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

В Москве простились с вдовой легендарного актера, поэта и драматурга Леонида Филатова, актрисой Ниной Шацкой. Церемония состоялась в закрытом формате. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Все началось рано утром. Родственники и близкие друзья Нины Сергеевны неспешно собирались в ритуальном зале ЦКБ Управления делами президента России. Среди приглашенных не было ни именитых персон, ни фанатов звезды. Близкие люди покойной не хотели пиара на трагедии.

Церемония длилась около часа. Провожать актрису в последний путь громкими аплодисментами, как это принято в шоу-бизнесе, тоже не стали. Все было максимально сдержанно и демократично.

По окончании официальной части прощания, гроб с телом усопшей погрузили в авто и доставили на Троекуровское кладбище столицы. Известно, что изначально родные хотели кремировать Шацкую из-за недостатка финансов, однако потом решили не отходить от давних традиций.

Никаких официальных комментариев по поводу кончины звезды ее родственники не давали. В их семье произошло большое горе — слова в данном случае излишни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Леонида Филатова скончалась в результате осложнений коронавирусной инфекции. У Нины Шацкой диагностировали обширное поражение легких, ее госпитализировали и пытались поставить на ноги интенсивной терапией. Однако усилия врачей не дали результата. Звезды не стало 12 мая. Ей был 81 год.

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