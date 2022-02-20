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Кому нужно удалять миндалины, а для кого это опасно? — комментарий отоларинголога

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 2 535

Врач Анна Колесникова рассказала, в каких случаях стоит прибегать тонзиллэктомии.

Фото, видео: Depositphotos / alexraths; 5-tv.ru

Миндалины взрослого человека подвержены множествам болезней. При этом некоторые считают, что с возникновением проблем их необходимо удалять. Врач отоларинголог и фониатр Анна Колесникова рассказала 5-tv.ru, в каких случаях необходимо хирургическое вмешательство.

Операция по удалению небных миндалин называется тонзиллэктомией. Она, по словам специалиста, показана тем, кто страдает от декомпенсированного хронического тонзиллита. Это значит, что у пациента отмечаются не только местные признаки хронического тонзиллита — более четырех-пяти ангин в год, но и признаки нарушения барьерной функции миндалин — паратонзиллит, паратонзиллярный абсцесс, флегмона шеи, а также общая реакция организма — тонзилогенная интоксикация и заболевания отдаленных органов и систем.

«К симптомам тонзилогенной интоксикации относят слабость, быструю утомляемость и летучие боли в суставах и сердце без патологических изменений. Со временем может развиться заболевания других органов и систем. Например гломерулонефрит — аутоиммунное воспаление клубочков в почках. Кроме этого, острая ревматическая лихорадка, пороки сердца, реже встречаются аутоиммунные заболевания других органов, например, щитовидной железы, поджелудочной железы, головного мозга», — пояснила Колесникова.

Как отметила эксперт, плановая тонзиллэктомия проводится только по достижении ремиссии заболевания, что позволяет минимизировать риск бактериальных осложнений. Возможно проведение и экстренного оперативного вмешательства, которое проводится при развитии гнойных осложнений — флегмоны шеи, интра- и паратонзиллярном абсцессе.

Возможно проведение оперативного вмешательства под местной анестезией, но в настоящее время все чаще ее делают под наркозом.

«В данном случае пациент вводится в наркоз, инкубируется (введится эндотрахеальной трубка в трахею — прим. ред.), что позволяет уменьшить вероятность аспирации крови и фрагментов иссеченной ткани. После операции пациент просыпается. Некоторое время ощущает боль в горле, но все проходит», — рассказал отоларинголог.

Есть исследования, которые показывают, что после удаления небных миндалин увеличивается риск острых и хронических заболеваний органов верхних и нижних дыхательных путей (хронического фарингита, хронического бронхита) — а эти органы уже не удалить, пояснила Колесников. Миндалины — это первый барьер на пути к инфекциям.

«Как говорится, лучшая операция — несделанная операция! В нашем организме нет ничего лишнего», — заключила отоларинголог.

Ране 5-tv.ru писал о том, чем, по словам отоларинголога, могут быть опасны боли в горле.

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