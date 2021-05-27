Фигуристка Татьяна Волосожар подарила мужу Максиму Транькову второго ребенка. В беседе с 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова раскрыла, какая судьба ждет сына спортсменов.

«Большой спорт этому человеку в качестве карьеры будет не интересен. Хотя частично он будет присутствовать в его жизни, именно на уровне хобби. Как говорится, для здоровья. Но основная тенденция в жизни все-таки будет лежать в сфере финансов, бизнеса и IT-технологий», — рассказала таролог.

По ее словам, мальчик получит хорошее образование и вырастет очень разносторонним человеком.

«Будет интересоваться музыкой, слегка медийной жизнью. Но основное — это построение собственного бизнеса. Человек серьезный, интеллектуальный. Как говорится, завидный жених. Кстати, брак будет поздний», — сказала Марианна Абравитова.

По мнению таролога, у сына Транькова на первом месте всегда будут работа и самовыражение. К семье он будет готов только к 40 годам.

«Жизнь яркая, интересная. Будет человек богатый, блещущий здоровьем. С очень яркой, насыщенной судьбой, но с акцентом на себе», — подытожила Абравитова.

Волосожар и Траньков состоят в браке с 2015 года. В 2017 у них на свет появилась дочь Анжелика. Имя второго ребенка родители пока не сообщили.

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