Недоброе утро: как «умирают» от похмелья разные знаки зодиака

Практически каждый хоть раз в жизни переживал по-настоящему недоброе утро, когда воспоминания о вчерашней вечеринке и явно лишнем бокале шампанского заставляют давать себе смешные обещания вроде: «Я никогда больше не буду пить!». Редкий любитель праздников способен долго держать свое слово, хотя есть и те, кому достаточно одного оглушительного похмелья для пожизненного отказа от алкоголя. По мнению астрологов, реакция на абстинентный симптом во многом зависит от знака зодиака несчастного пьющего.

Овен

Овны уверены, что похмелье, даже самое сокрушительное — для слабаков. Они просто отрицают тот факт, что у них от боли раскалывается голова, трясутся руки, а цвет лица отдает болотной зеленью. Круги под глазами они умело прячут под тональным кремом, утреннее амбре замаскируют духами, и даже подступающая то и дело тошнота не заставит Овнов остаться дома и признать поражение перед спиртным. При самом жутко самочувствии они будут делать вид, что все в порядке.

Телец

Тельцы будут сокрушаться после каждой крупной пьянки — зачем они опять потратили время на ерунду, да еще и болеют теперь?! Особенно тяжело понимать, сколько глупостей было сотворено накануне этого кошмарного похмелья. Звонки бывшим любовникам, танцы на барных стойках, трагичные посты о вечном в социальных сетях, мелкое хулиганство — за все это Тельцам очень стыдно по утрам. Все утро они, скорее всего, посвятят чувству вины за бесцельно прожитый вечер. И пообещают себе с этим завязать. До следующей пятницы.

Близнецы

Утро Близнецов после удачной вечеринки непредсказуемо. Порой они в состоянии контролировать свои возлияния и даже могут вовремя остановиться. Тогда на следующий день о празднике будет напоминать лишь легкая тяжесть в голове, да фотографии в соцсетях. Но если Близнецы принимают на грудь лишнего, ожидать от них можно любого безумства. Зачастую после веселого алкогольного трипа эти ребята просыпаются в незнакомых местах, рядом с сомнительными посторонними личностями и в ужасе звонят друзьям с просьбой забрать их домой.

Рак

Раки умело скрывают свое равнодушие к алкоголю. В компании они не станут заявлять: «Я не пью!». Эти хитрецы с благодарностью примут бокал и будут делать вид, что пьют из него, весь вечер. Крайне редко Раки дают себе волю, и тогда обязательно напиваются до потери сознания. Утром, после нескольких близких «бесед» с унитазом, они судорожно ищут телефон и записываются в какое-нибудь общество анонимных алкоголиков, так как очень боятся стать зависимыми. В похмельные часы Раков нужно поддерживать и успокаивать.

Лев

Главное, что беспокоит Львов наутро после пьяной вечеринки — как они смотрелись со стороны и не упали ли в грязь лицом после рокового лишнего бокала. Головная боль, судороги и тошнота кажутся им ерундой по сравнению с какой-нибудь постыдной выходкой. Пятно на своей репутации они будут выводить старательно, используя любые законные и незаконные методы. Также плохое самочувствие, которое неистово раздражает Львов, делает их невыносимыми задирами и может стать причиной крупной ссоры с семьей.

Дева

Девы — удивительный народ. Ну правда. На самой крупной пьянке за всю историю человечества они будут самыми громкими и веселыми, а на утро, как ни в чем не бывало, примут душ и отправятся на пробежку. Пока вчерашние собутыльники обзванивают родственников и диктуют свою последнюю волю, зарекаясь ни капли больше в рот не брать, Девы вовсю занимаются повседневными делами. Очень стойкие товарищи!

Весы

Весы умеют даже в похмельное утро получать от жизни удовольствие. Они, конечно, заранее освободили весь день после праздника, чтобы как следует выспаться и насладиться послевкусием вечеринки. Они заказывают пиццу, достают из морозилки ведро мороженого, удобно устраиваются в постели и чередуют еду и сон под любимый сериал.

Скорпион

Скорпионы ненавидят одиночество. Особенно по утрам после бурной ночи. Им всегда хочется продолжения банкета, и чтобы лето не кончалось. Поэтому они или остаются ночевать у друзей или привозят их к себе. Утром Скорпионы, которые вообще не знают, что такое похмелье, с наслаждением подтрунивают над собутыльниками. Но они не безжалостны, могут и кофе сварить, и по голове погладить, и волосы над унитазом подержать.

Стрелец

Недоброе утро Стрельца характеризуется невероятным голодом, причем весьма изощренным. Таким, когда сначала хочется беляш с вокзала, потом изысканный итальянский томатный суп с моцареллой, а потом «Доширак» с соленым огурцом и шоколадкой вприкуску. Причем в обычные дни им не свойственны кулинарные извращения и вообще чрезмерный интерес к еде. Но после крупной пьянки Стрельцы становятся бездонными. Просто для них биг-мак — лучшее лекарство от похмелья!

Козерог

Козероги, как натуры педантичные, готовятся к своему похмелью заблаговременно. Накануне праздника они заранее варят жирненький супчик, чтобы утром спастись горячей пищей. На прикроватной тумбочке у них с вечера будет стоять стакан воды и упаковка аспирина или баночка рассола. На самый крайний случай — если состояние утром будет невыносимым и все перечисленное не поможет — в холодильнике всегда есть баночка легкого пива. Главное для Козерога, на одной баночке и остановиться!

Водолей

Водолеи — народ жизнерадостный и в целом очень доброжелательный. В любой ситуации они умеют найти позитивную сторону, извлечь из нее если не пользу, то хотя бы ценный урок. Но если они перестарались с выпивкой пятничным вечером, утром в субботу будут самыми несчастными существами на планете. Любой раздражитель извне будет сожжен взглядом-молнией, звонить и спрашивать о самочувствии им тоже не стоит. Вообще Водолея с абстинентным синдромом лучше оставить одного. Посидит, позлится, окончательно протрезвеет — и снова станет душкой.

Рыбы

Для Рыб похмелье — просто трагедия. Мучимые жаждой, тошнотой и головной болью они превращаются в королей драмы, пишет Сosmo.ru. У них, конечно, слабый голос умирающего, грустные глаза с отблеском надежды на сострадание и ласку, тоскливые речи о тщетности всего сущего и одиночестве человека во Вселенной. Такого пьянчужку нужно обнять, выслушать и пожалеть. Для Рыб это станет лучшим лекарством.

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