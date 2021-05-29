«Момент умиротворения»: Макеева показала, как обменялась кольцами с мужем

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Рита Цветкова
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Актриса и ее возлюбленный Роман Мальков записали романтичную лавстори на вершинах прибрежный крымских гор.

«Момент умиротворения»: Макеева показала, как обменялась кольцами с мужем

Фото: Instagram @malkov_roman_mr

Актриса Анастасия Макеева показала своим подписчикам в Instagram, как обменялась обручальными кольцами с возлюбленным Романом Мальковым. Пара записала романтичное видео-лавстори на вершинах прибрежных гор в Крыму, где состоялась их свадьба.

Макеева заявила, что настолько счастлива с новым мужем (третьим по счету), что ее радости хватит всем ее поклонникам не на один месяц. Значит ли это, что артистка несколько месяцев планирует рассказывать о своей свадьбе, она не уточнила. Однако заявила, что впервые за долгое время ощущает внутреннюю гармонию и спокойствие.

«Спасибо, Вселенная. Я по жизни боец, но наступил и для меня момент умиротворения и неги, и ничто и никто не сможет помешать мне быть счастливой… Люблю тебя, мой Роман, и всегда буду рядом!» — подписала ролик Анастасия.

 
 
 
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Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)

Актриса также поделилась с фолловерами идеей: она хочет организовать целый сад в честь рождения ее с Мальковым семьи. Макеева предложила всем желающим прислать ей саженцы или привести лично, а потом посадить их у нее на даче. А сама артистка закажет на каждое растение табличку, чтобы видеть и знать, как растут деревья вместе с ее семьей. Очень тонкий намек на свадебный подарок и очень предприимчивая невеста!

Накануне Анастасия Макеева порадовала фанатов первыми фотографиями с самого торжества. На кадрах она предстала в роскошном свадебном образе на фоне живописных пейзажей Алушты, а также вместе с женихом Романом Мальковым. Как отметила Макеева, для нее наступил долгожданный «день счастья».

Однако радостное для актрисы событие стало проблемой для бывшей жены Романа Малькова Светланы. Женщина, родившая ему четверых детей, утверждает, что Мальков альфонс, который не платит алименты, а его новая возлюбленная преследует ее и вероломно очерняет ее имя. Ранее, как писал 5-tv.ru, возлюбленный Анастасии Макеевой проиграл бывшей супруге в суде по алиментам.

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