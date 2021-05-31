Ретроградный Меркурий и кармическое затмение: астропрогноз на июнь 2021 года

Июнь 2021 года будет довольно напряженным. Планеты выстраиваются так, что на Земле повышается уровень опасных факторов. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, чего не стоит делать в этот месяц.

Со 2 по 5 июня — дни довольно травмоопасные и неспокойные. В это время лучше не назначать встреч, переговоров и подписания важных бумаг. Это довольно сложный период.

«Мало того, с начала месяца и вплоть до 23 июня Меркурий будет ретроградным, а значит будут проблемы в отношениях, коммуникациях, делах, переходах на разные новые места работы», — пояснила Никольская.

Следующий довольно напряженный момент — даты с 8 по 17–18 июня. В четверг, 10 июня, будет солнечное затмение. Его, как и предыдущее — лунное — можно считать кармическим.

«Все, что будет происходить рядом с этой датой — будет иметь долгоиграющую историю. Поэтому будьте аккуратны. В следующий раз такая ситуация будет только через 18 лет. И только через 18 лет вы сможете изменить то, что сделали прямо сейчас», — отметила эксперт.

Особенно критичны 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 июня — в это время нельзя летать, делать хирургические операции и проявлять агрессию. Также лучше держаться подальше от большого скопления людей.

«Я уверена, что мы в середине июня услышим про разные катаклизмы, связанные с воздухом и водой, электричеством и тектоническими сдвигами. Совершенно точно, Земля будет говорить нам о своем недовольстве через природу. Кроме того, возможны военные действия в разных странах. Поэтому, если вы собрались за границу, постарайтесь быть более аккуратными в выборе страны», — посоветовала астролог.

Также из-за ретроградного Меркурия стоит быть особенно настороженными учащимся, тем более в период ЕГЭ. Необходимо как можно лучше подготовиться к экзаменам и выучить все заранее — учеба в спешке не будет эффективной.

«Непростой период также будет с 15 по 24 июня. Юпитер будет статичным, поэтому не ругайтесь с людьми, особенно со своими покровителями», — предупредила эксперт.

Возможность спокойно подышать появится в конце июня, когда возникнет трин между Солнцем и Юпитером.

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