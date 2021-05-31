Умер звезда сериалов «Две судьбы» и «Россия молодая» Филимон Сергеев

Умер российский и советский актер театра и кино Филимон Сергеев. Как стало известно 5-tv.ru, он скончался у себя дома.

Тело артиста обнаружили в его московской квартире в одном из домов на Верхней Красносельской улице. Признаков насильственной смерти не было. Скорее всего, Сергеев скончался по естественным причинам за три часа до того, как его нашли. Труп направили в морг.

Филимону Сергееву было 79 лет. До своего 80-летия он не дожил чуть больше двух месяцев.

Филимон Сергеев сыграл в десятках фильмов и сериалов. Одними из самых известных стали роли в телесериалах «Две судьбы» и «Россия молодая». У актера также был и литературный талант. Он стал автором нескольких книг прозы и сборников стихов.