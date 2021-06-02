«Скоро будет крайне интересное решение»: муж Макеевой раскрыл, чем занимается

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Егор Измалкин
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Бизнесмен Роман Мальков на днях стал законным супругом актрисы.

«Скоро будет крайне интересное решение»: муж Макеевой раскрыл, чем занимается

Фото: Instagram @makeevan

Муж актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков решил раскрыть сферу своей деятельности. До этого в СМИ и соцсетях лишь строили догадки. Выяснилось, что предприниматель специализируется на строительстве легких стальных тонкостенных конструкций. По словам бизнесмена, в развитие данной отрасли в России внес огромный вклад его отец.

«Так что дальше успешно развиваем сию отрасль. И да, скоро будет крайне интересное решение, которое сделает очень доступное малоэтажное строительство. Причем уверенно придумываем новые решения, в партнерстве с крупнейшими компаниями в РФ и за ее пределами. При этом еще есть свой заводик, маленький. Конечно названия компаний своих не скажу», — написал Мальков на своей странице в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Roman (@malkov_roman_mr)

Подписчики оценили то, чем занимается мужчина. По их мнению, мужчина выбрал достойный вид деятельности.

«Роман, молодец, все четко и понятно. Не смогла бы Настя полюбить человека несостоявшегося в жизни»;

«Отлично, Роман, Бог в помощь, хорошо, когда есть свое дело»;

«Терпение и труд все перетрут. Дерзайте, и успехов вам!» — отметили в комментариях.

До знакомства с Макеевой Мальков с семьей жил в Словении. Там остались его бывшая жена и трое детей. Старшего сына, 16-летнего Андрея, он забрал в Москву.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, возлюбленный Анастасии Макеевой предприниматель Роман Мальков проиграл бывшей жене в суде по алиментам и теперь вынужден будет расстаться с частью своих доходов в пользу четверых детей от прошлого брака.

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