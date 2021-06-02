Без зубов и бритый наголо: Макеева показала фото нового мужа до встречи с ней

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Ирина Дряхлова
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Недавно актриса вышла замуж в четвертый раз.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @makeevan

Знаменитая актриса Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова на прошлой неделе. Они даже обвенчались в церкви. Во время медового месяца артистка вспомнила, как выглядел ее избранник до встречи с ней. Она опубликовала на личной странице в Instagram фото Малькова до начала отношений и отметила, что главное в любви — это забота.

«Вот вопрос!!! Что такое любовь? В моей семье, на примере моей мамы, любовь — это забота», — написала она.

Актриса рассказала подписчикам, что до встречи с ней Роман выглядел плохо: без зубов и постоянно бритый наголо, потому что так проще и удобнее.

«И все же посмотрите что делает любовь с мужчиной. Мое желание о нем заботиться и его улыбка, и блеск в глазах. Если не я, то кто же? Так и будешь ходить без зубов, вечно просто бритый наголо, потому что так проще и быстрее в одной и той же майке», — поделилась она.

Instagram @makeevan

Когда Роман Мальков и Анастасия Макеева начали встречаться, мужчина стал частым гостем на светских мероприятиях, начал носить брендовые вещи и, по наблюдениям подписчиков, сбросил около десяти килограммов лишнего веса! Макеева сравнила заботу о любимом с отношениями в своей семье: ее мама всегда сама стригла отца и покупала ему одежду.

«Стригла мама всю жизнь папу сама, он не хотел идти в салон. Одежду ему покупала. Кошелек всегда в нашей семье был один и папа, и мама работали и никогда не считали кто приносит больше, оба труженики (по секрету скажу, папа, конечно, больше). Немного рассказала вам об укладе в моей семье и теперь будет более понятно, почему я не могла смотреть спокойно на такого забывшего о себе мужчину, который все сделает для других и ничего себе», — вспомнила Анастасия.

Роман Мальков и Анастасия Макеева начали роман, когда он еще был женат. Вместе с экс-супругой Светланой мужчина воспитывал четверых детей, работал строителем и проживал в Словении. После отъезда в Россию и начала отношений со знаменитой актрисой, Мальков не выплачивал алименты детям. Светлане удалось добиться справедливости только через суд.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что брак с Мальковым может стать для Анастасии Макеевой последним. 

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