ТОП-5 мифов о сексе. Во что пора перестать верить?

Тема секса во все времена вызывала большой интерес как у мужчин, так и у женщин. И не удивительно, что об этой стороне человеческой жизни существует множество заблуждений, которые не подтверждены научно. Сайт Woman.ru опубликовал главные мифы о сексе.

Миф 1. Больше нос — больше мужское достоинство

Некоторые женщины верят, что если взглянуть на нос избранника, то можно определить, какого размера у мужчины половой член. Физиологи однозначны в этом вопросе — нос, а также большие пальцы рук и размер ступни не помогут в этом вопросе. Размер мужского достоинства нельзя определить по «приметам».

Миф 2. Мужчины не имитируют оргазм

Есть множество шуток на тему того, как женщины имитируют «маленькую смерть». Но так делают не только представительницы прекрасного пола. Согласно опросу, минимум 16% мужчин хотя бы один раз в жизни обманывали своих партнерш и имитировали оргазм. Причина банальна — они хотели, чтобы женщина была довольна, что смогла доставить наслаждение.

Миф 3. Размер имеет значение

Пожалуй, это один из самых популярных мифов о сексе. До сих пор многие женщины уверены, что чем больше размер полового члена — тем лучше. Но статистика показывает, что этот параметр имеет значение только в том случае, если мужчина — посредственный любовник. Специалисты говорят, что правильно подобранная поза доставит удовольствие даже с партнером, у которого весьма скромные размеры мужского достоинства.

Миф 4. У лысых мужчин лучше потенция

Считается, что у облысевших мужчин больше тестостерона в организме. А раз так, то и потенция должна быть дольше. А вот и нет! Ведь за либидо отвечает не только тестостерон. На эрекцию влияет настроение, общее физическое состояние и множество других факторов, но никак не отсутствие волос на голове.

Миф 5. Мужчинам хочется заниматься сексом чаще

«Ну, он мужчина, ему больше надо», — наверняка вы слышали такое мнение от некоторых женщин. Тем временем ученые не согласны. Они уверены, что желание заниматься сексом не связано с полом. Возможно, этот миф стал так распространен из-за того, что долгое время об удовольствии женщины в сексе было не принято и стыдно говорить.

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